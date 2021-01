Luis Zelaya: "Urge un nuevo cambio, un gerente con liderazgo en Honduras hoy, no mañana"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El movimiento Rescatemos Honduras, del precandidato presidencial Luis Zelaya arrancó la campaña con una concentración en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL) en donde el aspirante señaló que "urge un nuevo cambio, un nuevo gerente con liderazgo en Honduras hoy, no mañana".



Zelaya espera una campaña en la que se pongan las hojas de vida de los precandidatos, "de lo que han hecho en su vida, de lo que representan y lo que implica para el futuro del país una propuesta completa, porque los problemas de Honduras son grandes".



Instó a los demás aspirantes a "decir la verdad, por que la verdad no divide la verdad une, alrededor de la verdad el elector va a saber cual es la mejor elección el día 14 de marzo".

Además pidió "la unidad del pueblo hondureño, la unidad pero de los honrados, de los que realmente queremos que Honduras cambie, de los que no tenemos "cola que nos pisen", los que no tenemos ningún vínculo con el narcotráfico".



El liberal reconoció que en este momento es indispensable el trabajo, "darle un trabajo digno a la gente, se perdieron 500 mil empleos por la pandemia y los huracanes Eta y Iota, tenemos que luchar contra la corrupción y tenemos que cambiar el sistema de salud".

Asimismo criticó el manejo de la pandemia al señalar que "no hay hospitales móviles, no hay vacuna, es un verdadero genocidio".

Juventud liberal

La sede del liberalismo se vistió de rojo, blanco, rojo con la asistencia de aspirantes a diputados y alcaldes. Son "hombres y mujeres, más jóvenes van en nuestras planillas", celebró horas antes en sus redes sociales.

"Renovaremos al Partido Liberal con juventud vibrante que quiere Recuperar Honduras", dijo el aspirante y agregó que "siempre he creído en la juventud y dediqué mi vida entera a su formación y desarrollo, merecen más oportunidades".

