¿Cómo debería prepararse Honduras ante la nueva cepa del coronavirus?

En Honduras no es posible detectar la nueva cepa del coronavirus debido a que no se tiene la tecnología, advirtieron autoridades.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras vive bajo doble amenaza. Por un lado batalla contra la segunda ola de casos de covid-19 que está saturando los hospitales y por otra parte está expectante mientras en el mundo se esparce una nueva cepa del virus.

El personal de salud del país asegura que cada día va en ascenso la cifra de infectados, aunque la mayoría sean personas asintomáticas. Sumado a la confirmación y transmisión de una mutación del virus, el pronóstico no podría ser más desalentador.

Redoblar los esfuerzos en la prevención, realizar cuarentena en casa como parte del distanciamiento social e, incluso, apartarse más de dos metros de persona a persona son parte de las recomendaciones de médicos ante la alarma.

La doctora de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Mario Catarino Rivas, Sayra Portillo, aseguró que los empleados sanitarios hacen todo lo posible por seguir “peleando la batalla” contra el mortal virus.

Sin embargo, hay días que la lucha parece más difícil con las salas llenas de pacientes y tantas bajas -poco personal médico debido a que los colegas también se han enfermado del covid-19-.

¿Podrán enfrentar a un enemigo reforzado? Solo el tiempo dirá el impacto que podría tener la nueva cepa, aseguró la galena.

“Será culpa del mismo pueblo por la falta de colaboración al no obedecer las reglas sanitarias y también del gobierno por las muchas malas decisiones que ha venido y sigue tomando ante esta situación”, enfatizó.

Portillo consideró que darle libertad de circulación a la población, especialmente en este tiempo de festividad, donde son cada vez más notorias las aglomeraciones, ha sido una de las peores decisiones.

Los resultados de flexibilizar las medidas serán la mayor propagación del virus, más casos positivos, y por consiguiente, más muertes.

¿Qué sabemos de la nueva cepa del covid-19? ¿Riesgo para niños?

Una de las interrogantes en común entre el personal médico es qué hacen las autoridades sanitarias de Honduras para tomar las prevenciones necesarias ante la amenaza de la nueva cepa.

Pero antes de responder a esa pregunta se debe contestar otra: ¿qué se sabe de esa mutación?

La epidemiológica Roxana Araujo, exministra de Salud y exvocera del gobierno en esta emergencia, reflexionó bajo esa misma línea en días anteriores: “Aún faltan estudios para saber cómo es esta mutación del covid en el Reino Unido”.

Un informe realizado por científicos del Grupo Asesor de Amenazas de Virus Respiratorios Nuevos y Emergentes (NERVTAG), fue el responsable de dar a conocer el pasado 18 de diciembre la nueva variante del covid-19. Este comité denominó a la nueva cepa como VUI-202012/01.

Según la investigación, la mutación “ha emergido y ha llegado a dominar”. Los primeros casos registrados de esta variante comenzaron desde septiembre y “ha demostrado un crecimiento exponencial durante el confinamiento vigente (de noviembre)”.

El profesor de enfermedades infecciosas emergentes en la Universidad de Oxford y presidente de NERVTAG, Peter Horby, enfatizó en que "ahora tenemos una gran seguridad de que esta variante tiene una ventaja de transmisión sobre otras variantes del virus que se encuentran actualmente en Reino Unido".

Por su parte, Neil Ferguson, profesor y epidemiólogo de enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres y también miembro de NERVTAG, valoró: "Hay un indicio de que tiene una mayor propensión a infectar a los niños".

Según los científicos, esta nueva variante mutada del SARS-CoV-2 es hasta un 70% más transmisible, aunque no se ha demostrado que la mortalidad sea más alta.

Colapso de hospitales

La nueva cepa sí ha contribuido a aumentar la carga hospitalaria en Reino Unido, razón por la cual varios países -incluyendo Honduras- ya han cerrado el paso en sus fronteras a personas que proceden o viajen desde este pais.

Pese a las medidas, otros 13 países han confirmado casos de esta variante: Dinamarca, Italia, Islandia, Holanda, Alemania, Suiza, Suecia, Bélgica, Francia, España, Japón, Australia y la región especial de Hong Kong.

Inglaterra, en lo particular, vio plasmada la amenaza cuando aumentaron las hospitalizados, por lo que Londres y algunos alrededores tuvieron que entrar en un confinamiento estricto.

El ministro de Salud y la Asistencia Social británica, Matt Hancock, admitió en Sky News que la nueva cepa “está fuera de control”, por lo que fue necesario actuar “rápidamente y con decisión” para evitar la propagación del virus.



A Honduras, mientras tanto, le toca observar y responder con los ojos vendados, pues no tiene capacidad para detectar esta cepa. "Lastimosamente en Honduras no podemos saber qué cero tipos tenemos debido a que no tenemos la capacidad diagnóstica que la detecte”, explicó Carlos Leitzela, jefe del Laboratorio de Biología Molecular de Cortés.

Y mientras el mundo estudia los nuevos casos, los hospitales hondureños empiezan a reportar un crecimiento en la cifra de ingresados por la enfermedad.

La Unidad de Cuidados Intensivos del hospital El Tórax está a su máxima capacidad, mientras que la sala para pacientes covid-19 del Mario Catarino Rivas está ocupada a un 87%, según registros del 27 de diciembre.

Con estos frentes de batalla, las autoridades hondureñas aseguran que la estrategia del virus original funcionará para su mutación: prevención.

“Con el descubrimiento de una nueva cepa lo más importante es el uso correcto de la mascarilla, lavado frecuente de manos y guardar la distancia de persona a persona", apuntó Roberto Cosenza, subsecretario de Salud.

La apuesta va por la línea preventiva, porque la ampliación de la red hospitalaria se dilata: apenas funciona al cierre de este 2020 uno de los siete hospitales móviles que prometieron para junio y julio.

La vacuna funciona

A pesar de toda la zozobra que esta situación ha causado alrededor del mundo, todo apunta a que no afectará a la nueva vacuna.

El ministro de Salud de Italia, Roberto Speranza, dio alentadoras declaraciones, asegurando que “es una variante que acelera el virus, pero no parece más letal, sino que produce más infectados”, dijo.

“Parece que las vacunas pueden funcionar igualmente, pero se necesita más información sólida”, añadió sobre la vacuna y si puede influir en su efectividad, indicó el funcionario en una entrevista a la emisora Ràdio Associació de Catalunya (RAC1).

De igual forma, los responsables británicos han informado a la OMS de que "no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna", según explicó el responsable de la célula técnica anti-COVID en la organización, Maria Van Kerkhove, en una conferencia de prensa en Ginebra.