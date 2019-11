Ministerio Público prepara otras dos acusaciones contra exdirector del IHSS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El extitular del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Mario Zelaya, no sale de un problema judicial para entrar a otro.



El Ministerio Público (MP), a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF), emitirá en los próximos días dos requerimientos fiscales más contra Zelaya por supuesta corrupción en el Seguro Social.



Esta vez, el exfuncionario que se encuentra en prisión enfrentará cargos por el supuesto vencimiento de varios lotes de medicamentos y una serie de irregularidades en la construcción de un edificio en San Pedro Sula.



En este momento, los fiscales se encuentran realizando diligencias prejudiciales tomando declaraciones, secuestrando documentos y haciendo inspecciones en los centros

sanitarios implicados.



“El Ministerio Público no tiene otra cosa más que hacer que buscar cheque por cheque, contrato por contrato en el Seguro Social para poder seguir presentando requerimientos en contra del señor Mario Zelaya”, aseveró Nilia Raquel Ramos, abogada de Zelaya.



Cuestionó que a todas luces es una persecución, “porque aquí hay personas que han sido denunciadas con las pruebas presentadas y el Ministerio Público y la Maccih no han hecho nada”.

La defensora legal de Zelaya aseveró que no le sorprendería que se presenten otros requerimientos fiscales contra Zelaya.



Ella confirmó que el ente fiscal tiene al menos 20 expedientes con diligencias prejudiciales que en caso que se presentaran ante los juzgados afectarían directamente al señor Mario Zelaya.



El exdirector del IHSS ha sido sentenciado en cuatro procesos penales diferentes en los que suma 71 años de prisión por corrupción en la institución sanitaria.



Sin embargo, ninguna de las sentencias se encuentra firme debido a que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no se ha pronunciado en relación con los recursos de casación presentados en favor de Zelaya