Analistas: Veredicto de culpable contra Tony golpea imagen del presidente, el gobierno y Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El fallo de culpable contra Tony Hernández en Nueva York por cuatro delitos de narcotráfico golpea severamente la imagen de su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández, de su gobierno y de Honduras en general.

Hay opiniones divididas sobre la magnitud del daño, pero los analistas coinciden en que el veredicto ahuyenta la inversión extranjera y deja al país con el perfil de una institucionalidad débil.

"Imagen de Honduras y del gobierno se viene abajo"

Además de avizorar que el veredicto de culpable era muy probable, el analista hondureño Raúl Alvarado recordó que ya es el segundo juicio de esta naturaleza que se dirime en los tribunales de Estados Unidos.

"Es el segundo caso de un pariente cercano de un presidente de la República que ha sido condenado por tener participación y relaciones con el crimen organizado y eso nos pone a pensar la enorme contaminación que tiene el sistema de gobierno (de Honduras)", explicó a medios televisivos.

El primero fue Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio "Pepe" Lobo, quien fue condenado a 24 años de cárcel en 2017, tras declararse culpable por narcotráfico en una corte de Estados Unidos.

Tony, hallado culpable por tres delitos relacionados a la narcoactividad y uno por testimonio falso, conocerá hasta el 17 de enero de 2020 los años de su condena.

No obstante, Alvarado lamentó que el país sufrirá el impacto de este proceso: "La imagen del gobierno y del país se viene al suelo". Así que pronostica que la inversión extranjera se reducirá, una opinión que comparten economistas.

"Nadie quiere venir a un país donde altos funcionarios de gobierno o sus parientes están siendo condenados por narcotráfico", sentenció el profesional del derecho.

El problema ya no es Tony Hernández de forma individual, recalcó el analista. "Ya no buscan a Tony Hernández o Fabio Lobo como persona, los buscan por su relación familiar con el poder".

Aunque Alvarado "no cree que la sociedad hondureña reaccione de forma tan violenta que sacuda al gobierno", sí advierte que "reaccionará.

"En Honduras ya no vivimos en un Estado de derecho"

Suyapa Figueroa, presidenta del Colegio Médico de Honduras (CMH) compartió la opinión del abogado Alvarado, en el sentido que el veredicto no solo afecta la imagen de presidente, sino que daña también la del país y de la administración gubernamental.

Ante tal situación, según Figueroa, lo mejor es que Juan Orlando Hernández renuncie del cargo, ya que él también fue salpicado en el juicio y se volvió un objetivo de la justicia norteamericana, al ser calificado como co-conspirador en los hechos de su hermano.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aseguró, basada en testimonios de confesos narcos, que el gobernante recibió 1.5 millones de dólares provenientes de la venta de drogas para financiar su campaña presidencial.

No es posible que alguien “que ha hecho, todo lo que ha hecho, siga tranquilamente en el poder. Aparte de que es un gobernante ilegítimo ya que su reelección no fue apegada a la Constitución y ante todo esto él debe renunciar por el bien del país, no tiene otra alternativa”, sostuvo.

La renuncia no debe ser únicamente la de él, sino también de todos aquellos funcionarios que fueron mencionados en el juicio de Tony Hernández. Ellos, con algunas excepciones, “rompieron el orden constitucional para mantenerse en el gobierno y desde ahí delinquir con toda impunidad”.



Debido a eso, los hondureños “ya no vivimos en un Estado de derecho, este es un Estado fallido. Como el gobierno es ilegal, entonces debemos volver a un orden constitucional, ¿y cuál es la única forma? Colocando un gobierno de transición que lleve a elecciones limpias y con una amplia participación de todos los sectores”, añadió.



A criterio de la presidenta del CMH, para dirigir el país deben llamarse a actores de la sociedad civil y políticos de reconocida honorabilidad para que integren una junta de gobierno.

"¿Quién queda si se va JOH?"

Por otra parte, sobre el deterioro de la imagen de Juan Orlando Hernández y de su gobierno, por la condena de su hermano, Ramón Velásquez Nasar, exvicepresidente del Congreso Nacional, aseguró que en Estados Unidos hay muchos hondureños presos y nadie dice nada, pero como ahora se trata de una figura vinculada al presidente de la República “se convirtió o quisieron convertirlo en un asunto nacional”.



Sin embargo, según el excongresista, el caso no afecta mayormente la imagen del gobernante porque cada quien es responsable de sus propios actos.

“Yo creo que el presidente está preparado para terminar su periodo, no creo que eso le vaya afectar. Va a motivar habladurías, escándalos, van a ver movilizaciones a lo mejor, unos alegres, otros tristes, van a tratar de medir fuerzas (con marcha)",opinó.

Sin embargo, consideró que "al final vamos a seguir viviendo y necesitamos las instituciones del Estado para funcionar como sociedad”.

La situación actual es como “una piedra en el camino que en la medida que avancemos se va a ir quedando atrás", dijo Velásquez Nasar, descartando una convulsión social.



Reconoció que “es cierto que sí hay un grupo de la oposición que si quisiera que saliera el presidente y a esos amigos yo les he preguntado '¿Si se va Juan Orlando quien va a quedar?' Y la gente se queda sin respuesta porque ni siquiera han pensado qué va a pasar”.



Nasar recordó que “que tenemos una institucionalidad que implica la sucesión de tres vicepresidentes que tienen la misma categoría y ese es el camino que nos queda".

Aunque tampoco es una ruta que agrade a la oposición: "Cuando le pregunté a algunos amigos me contestaron '¡Ah! Si el que sigue es peor' ¿Y, entonces, qué vamos hacer?”.