Jóvenes héroes cargan su cruz y claman a Dios por el rescate del ambiente

OJOJONA, FRANCISCO MORAZÁN.-Sin tener nada de qué avergonzarse, cientos de jóvenes católicos cargaron su cruz y alzaron al cielo los ramos de olivo en señal de veneración al Dios que les dio la vida, durante una peregrinación de unos nueve kilómetros hacia Ojojona, en el sur del país.

Desde tempranas horas del sábado, centenares de muchachos dispusieron de agua, energía y peticiones, pero sobre todo de un corazón dispuesto.

Reunidos en la entrada a la aldea Los Hornos, kilómetro 13 salida al sur, más de 3,500 jóvenes de la Pastoral Juvenil Arquidiocesana de Tegucigalpa arrancaron en peregrinación hasta el municipio de Ojojona.

Pero antes, cantaron en sintonía con el grupo musical Uziel, sonrieron, disfrutaron y oraron. Antes, los sacerdotes que les acompañaban realizaron la bendición de los ramos que portaba cada joven.

Agrupados en los decanatos de Inmaculada Concepción, San Pedro Apóstol, Nuestra Señora de Suyapa, San Miguel Arcángel, San Juan María de Vianney y Cristo Rey, los cientos de jóvenes peregrinos emprendieron la Jornada Juvenil de Ramos.

Cuidar la casa común fue el mensaje de los diversos signos.

Las altas temperaturas y el cansancio no fueron impedimentos para que cada muchacho expusiera a Dios sus oraciones, peticiones y cantara hermosas alabanzas con las que evangelizaron a las personas que se encontraban en ambas orillas de la calle principal.

Patricia Rodríguez, una joven peregrina, comentó que su ofrecimiento a Dios fue para que Honduras tenga paz y un alto a la corrupción.

“No me he perdido ninguna jornada, es una gran experiencia que me hace acercarme más a Dios”, agregó Rodríguez.

14 de abril los devotos católicos festejaron con actividades el Domingo de Ramos.





Este año, como los anteriores, la juventud católica inauguró la Semana Santa con la peregrinación hasta el pintoresco municipio de Ojojona.

Desde hace 23 años, la pastoral juvenil realiza este tipo de actividades con el fin de enviar un mensaje de paz, hermandad y amor al pueblo hondureño.

La realización de la peregrinación juvenil, un sábado antes del Domingo de Ramos, permite a la comunidad joven tener un espacio para la oración, comunión y entrega con el Todopoderoso.

Amor a la naturaleza

Preocupados por el daño ecológico que sufre el medio ambiente, la Arquidiócesis de Tegucigalpa escogió un lema enfocado en la protección de los bosques y los recursos naturales en general.

“Héroes de la creación” a favor del ambiente fue bautizada la Jornada Juvenil de Ramos este año.

El párroco de la iglesia San Juan Bautista de Ojojona, José Antonio Salinas Avery, explicó que la jornada lleva un mensaje de cuidado a la ecología y al joven, con el fin de que sea protagonista de un cambio a favor de la naturaleza.

El religioso explicó a EL HERALDO que en la actividad participaron un aproximado de 45 parroquias de Tegucigalpa, Comayagüela y los alrededores de Francisco Morazán.

Durante el recorrido, los chicos contemplaron, participaron y tuvieron un momento de reflexión con tres signos que fueron bautizados con los nombres del Jardín del Edén, La Misa más Pobre y Game Over.

“Los signos convocaron a la conservación de los bosques, el ambiente, cuidado de la fauna, recursos minerales y naturales. Es un tiempo hermoso de renovación de la fe”, añadió el párroco. Además, agregó que el Domingo de Ramos tiene un significado bíblico de Jesucristo entrando a una humilde ciudad santa, como un Mesías esperado.

Por su parte, Kevin Amador, subcoordinador de la pastoral juvenil, indicó que estuvieron preparándose desde hace tres meses. “Como jóvenes estamos comprometidos a cuidar la casa común, esto por el deterioro que vive nuestro ambiente con la quema y tala de los bosques, ahora ya no vemos neblina si no más bien humo por las quemas”, añadió Amador.

El feligrés expresó su alegría y fervor de ser cristiano católico ya que con su testimonio aportará a la sociedad para que ya no boten basura en los lugares públicos ni otro sector donde se contamine el ambiente.

19 de abril los capitalinos podrán disfrutar de coloridas alfombras en el centro.





Celebración

os más de nueve kilómetros que recorrieron los jóvenes no fueron una excusa para no festejar y compartir con el arzobispo de Tegucigalpa, Óscar Andrés Rodríguez y sus anfitriones en Ojojona.

A través de una breve reflexión, Rodríguez exhortó a los jóvenes para que cuiden la casa común.

“El daño a la naturaleza no tiene precio, Dios nos ha regalado hermosos bosques para que Hondura tenga un mejor clima, que no tengamos sequía dependerá del cuidado que le demos a nuestra naturaleza”, dijo el cardenal.

El religioso agregó que este año la pastoral juvenil debe de renovarse con el fin de que muchos jóvenes que no conocen de Dios puedan venir a sus pies por medio de la evangelización.

Al festejo de la Jornada Juvenil de Ramos también se unieron los jóvenes del Decanato Manuel de Jesús Subirana, que corresponde a pastorales juveniles de los municipios de Cantarranas, Cedros, El Porvenir, Vallecillo, Orica, Talanga y Guaimaca.

En esta otra peregrinación, los jóvenes también recorrieron varios kilómetros hasta llegar a Guaimaca, lugar donde demostraron ser verdaderos héroes.