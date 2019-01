De 50 a 80 medidas de seguridad tendrá nuevo pasaporte electrónico en Honduras

Redacción

TEGUCIGALPA, HONDURAS. -Los cambios a la libreta del pasaporte hondureño se centran en la incorporación de un microchip que almacenará toda la información personal de dueño y un sistema biométrico para la detección de huellas dactilares y la fotografía.

En la actualidad, la libreta de pasaporte de Honduras únicamente cuenta con un código de barras, los datos personales y la firma, todos encriptados en una hoja especial y las imágenes representativas de Honduras.

Los pasaportes con microchip son una demanda de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para tener un mayor control migratorio a nivel mundial y acelerar los trámites migratorios.

Además, hay muchos países en el mundo, sobre todo en Europa, donde están exigiendo un pasaporte con microchip y desestiman el mecanizado que se usa en la actualidad.

Pero no todos los países están corriendo a hacer este proceso de cambio, pues la inversión supera los 20 millones de dólares, es decir, más de 480 millones de lempiras.

Según las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM), Honduras es apenas el tercer país de la región en trabajar en el cambio de este documento para salir y entrar del país.

Costa Rica inició el proceso de licitación para la implementación del pasaporte electrónico en el 2017 y en la actualidad trabaja en su implementación.

Panamá fue de los primeros, al arrancar con este proceso en el 2014 y ahora tienen uno de los pasaportes más actualizados del mundo, que permite a sus ciudadanos viajar a más de 100 países.

Hasta el momento, quienes se han quedado atrás son Honduras, Nicaragua, El Salvador y Guatemala.

Honduras desde hace cuatro años viene trabajando en este proceso por medio de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público Privada (Coalianza), pero al final el INM se decidió hacerlo por la vía pública. El proceso ha generado suspicacias, debido a que el INM está comprando libretas mecanizadas para dos años y se espera que el sistema está funcionando a más tardar en 12 meses.

Componentes

Son tres lo componentes que se requieren para el pasaporte electrónico. El primero es el biométrico, que es el sistema de identificación de huellas y reconocimientos facial AFIS. Se complementa con el sistema de puertas inteligentes de reconocimiento de pasajeros confiables y debidamente registrados.

Y por último está el pasaporte electrónico, es decir, incorporar el microchip que reúne una serie de medidas de seguridad que permiten un mayor control migratorio por los aeropuertos, terminales y puertos de Honduras y el mundo.

Estudios de Coalianza sobre el pasaporte electrónico indican que se contará con una libreta inteligente, que está certificada por organismos internaciones que permite estar dentro de ranking de los países que aceptan ingreso únicamente con pasaporte y no visados.

Este pasaporte está conectado a una plataforma mundial, donde están los datos de todos los ciudadanos, pudiendo hacer comparaciones de fotografías, huellas dactilares, un microchip que contienen todos los datos personales que indica que este documento tiene grandes sistemas de seguridad.

En cambio, la libreta actual posee características básicas de seguridad, cumpliendo con los requerimientos mínimos hasta el momento.

Una de las deficiencias es que no está indexada a la base de datos del sistema migratorio mundial, no tiene medidas biométricas a excepción de la fotografía, pero esta no es un escáner físico que sube a una plataforma para compararla a nivel mundial.

Todas estas falencias la vuelven vulnerable a que los criminales las puedan falsificar, a adulterar, para circular por el país, pero tampoco está desestimada hasta el momento a nivel mundial.

Implementación

Los pasaportes electrónicos pueden tener entre 50 y más de 80 medidas de seguridad que van impresas en la libreta y solo se pueden ver con sistemas de alta tecnología.

Poner a funcionar este sistema lleva un tiempo de entre ocho a nueve meses y Honduras ya lanzó un proceso de licitación internacional.

Solo la creación de las libretas electrónicas llevan un tiempo de nueve meses, ya que tienen que llevar todos los sistemas tecnológicos estipulados. El INM confirmó que la renovación se hará de forma gradual, aunque se seguirán utilizando las actuales libretas mecanizadas.

Actualmente, un total de 17 empresas han retirado las bases de licitación para competir en la implementación de este sistema.

El compromiso de las autoridades de Migración es que el nuevo pasaporte no signifique aumentos a las tarifas por obtenerlo.

Asimismo, se conoció que a pesar que el INM está implementando por su propia cuenta el Sistema Integral Migratorio, de no dar los resultados esperados, Coalianza buscaría un operador para operarlo y darle mantenimiento.