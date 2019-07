Ocho consejos para eliminar los callos con remedios caseros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los callos en manos o pies provocados por el roce constante o también, por tener demasiada presión en determinada zona, suelen ser incómodos y muy desagradables.



Recuerda que la dermis de esa zona es muy delicada y con facilidad sufre de irritación o quizá provoca el surgimiento de ampollas.



Al principio de su aparición, pasan desapercibidas porque no causan molestias. Sin embargo, al pasar el tiempo provocan dolor e impiden desarrollar actividades de la vida cotidiana por su grado de avance.



Los callos son de contextura dura y fuerte, lo más conveniente es, ante la aparición de unos de ellos, no arrancarlos o cortarlos, pues quedan residuos y es ahí cuando surgen las infecciones.



Si no tomas las preocupaciones necesarias, estás expuesto a esas úlceras formadas por el maltrato de tu piel.



Tienes que tomar en cuenta que el proceso de recuperación de tu piel no es inmediato, por lo que debes tener paciencia.

Te mostramos 8 recomendaciones para deshacerte de manera natural de esos molestos callos en manos y pies:



1. Utiliza el calzado adecuado

Cuando los zapatos te causan molestias, ya sea por lo ajustado o por algún roce, debes dejarlos, ya que eso te podría provocar callos. Usa zapatos que tus pies tengan un espacio y tengan entrada de aire. Al ser cerrados, no olvides usar calcetines.



2. Mantén tus pies limpios y secos

Si eres muy sudoroso, procura tener tus pies secos para evitar los callos.



3. Un baño de agua caliente y jabón líquido

Hazte un masaje relajante, remójalos y frótalos durante 10 minutos para suavizarlos.



4. Piedra pómez

Introduce tus pies en un recipiente con agua caliente, en un lapso de 20 minutos con la piedra raspa de lado a lado para extrar la piel muerta que se desprende. Enjuaga hasta retirar los residuos y se note la suavidad.



5. Limón y ajo

Eliminan las células muertas. Mezcla una cucharada de manzanilla seca con un diente ajo destripado y zumo de limón, aplica directo en el callo y deja actuar por 20 minutos.



6. Bicarbonato de sodio

Vierte 3 cucharadas de bicarbonato en agua tibia, remoja tus pies durante 30 minutos.



7. Cebolla, limón y sal

Es un exfoliante natural que desapece las células muertas y también las bacterias que acumulan los callos. Corta una rodaja de cebolla aplica zumo de limón, cubre el callo y deja reposar durante toda la noche.



8. El tomate

Sirve para ablandar el callo, utiliza la pulpa y aplícala sobre la piel del callo cúbre con una venda y deja actuar durante toda la noche y luego de unos días notarás la diferencia.