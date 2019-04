¿Cómo actuar en caso de un golpe de calor o insolación?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Debido a las altas temperaturas que se registran en los últimos días en Honduras, la Secretaría de Salud aconsejó a la población aumentar el consumo de agua y evitar la exposición prolongada al sol.

Los golpes de calor generalmente ocurren cuando el cuerpo sobrepasa los 40 grados centígrados.

¿Cómo detectarlo? Entre los malestares más comunes se encuentra la insolación, calambres y lesiones térmicas relacionadas al ejercicio físico en personas que lo practican a temperatura mayor a los 28 grados con elevada humedad.

¿Qué hacer: primeros auxilios?

1.-Traslade a la persona afectada a un lugar con sombra y lo más fresco posible. Colóquela en posición semisentada, con la cabeza levantada para favorecer la respiración.



2. Dele de beber agua fresca para rehidratarse. Se recomienda que la consuma a pequeños sorbos y no de golpe. No es indicado el consumo de alcohol y cafeína para bajar la temperatura corporal.



3.- Para reducir la temperatura corporal, quítele algo de ropa y proporciónele aire (abanico o ventilador). Use compresas de agua fría en la frente, la nuca, el cuello y otras partes del cuerpo.



4.- Realice Reanimación Cardiopulmonar (RCP) si la persona pierde el conocimiento y no muestra signos de circulación, como respirar, toser o moverse.



5.- Cuando la persona afectada mejore acompáñela a un servicio médico de urgencias para someterla a una revisión médica.