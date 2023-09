Dichos. El jefe de las FF. AA. ha dado un paso atrás al asegurar que no ha acusado a cuatro de sus excompañeros de armas (generales y ex altos jefes militares) de fraguar golpes de Estado y que su mención “simplemente era un recordatorio de que nuestras FF. AA, ya no deben participar en ese tipo de situaciones...”. Que sus expresiones “solo fueron para darle paz al pueblo”.