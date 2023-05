¿Arcturus ya está aquí?

Médicos hondureños han alertado sobre la posible circulación en el territorio nacional de la nueva variante de interés del covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS), conocida como arcturus.Ecuador confirmó esta semana el primer caso de esta variante en su territorio, aunque según los registros de la OMS ya se ha detectado el virus en al menos 22 países, entre ellos India y Estados Unidos.

En Honduras no hay confirmación oficial sobre la presencia de esta variante en el territorio nacional, pero médicos especialistas no lo descartan ante el incremento en las últimas semanas de casos febriles, acompañados de dolor de cabeza, dolor de cuerpo, congestión nasal y algunos de ellos con conjuntivitis, uno de los síntomas que caracterizan a la nueva cepa.

La OMS declaró a principios del mes de mayo el fin de la emergencia del covid-19, no así de la enfermedad que sigue activa y amenazando la salud de la población mundial, lo que nos obliga a mantenernos alertas, observando las medidas de prevención de todos conocidas para evitar el contagio, mientras las autoridades sanitarias hacen lo propio, implementando las recomendaciones que el organismo internacional ha hecho a los Estados en esta nueva etapa.

Los hondureños no debemos olvidar que la pandemia de covid-19 nos dejó cerca de medio millón de casos confirmados y la muerte de más de 11,100 personas, y que si bien ya no es una emergencia, sigue activa y amenazante, por ello no debemos cruzarnos de brazos.

La situación actual demanda a cada quien hacer lo que le corresponde: el Estado garantizando que los sistemas de atención médica estén preparados para hacer frente a un aumento en los casos. y la población, observando permanentemente las medidas de prevención que ya todos conocemos con el tan solo fin de salvaguardar la salud de todos y todas.