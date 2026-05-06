No hay duda que el inicio de la administración del presidente Nasry Asfura no ha sido para nada fácil. Un inicio que estuvo marcado por la conflictividad que selló el proceso electoral en el que resultó electo y, posteriormente, por una transición que se vio obstaculizada por la actitud de los funcionarios anteriores que se negaron a llevar a cabo con normalidad el proceso, lo que desencadenó en la falta de información sobre la real situación en la que se encontraba la administración del Estado.

Tampoco podemos obviar que estos inicios han estado influenciados por las repercusiones en la economía local de la guerra en el Medio Oriente, que han empujado hacia arriba los precios de los combustibles y tras ellos los de la canasta y los servicios básicos.

Los altos índices de pobreza, el desempleo, la inseguridad, la opaca lucha contra la corrupción y la impunidad, son otros factores que mantienen en zozobra a una población esperanzada, sin duda, a que el nuevo gobierno comenzara iluminar el tortuoso camino dejado por la administración anterior, caracterizado por los altos índices de polarización social por sobre la respuesta a los problemas más urgentes de la sociedad.

Los pasos dados en 100 días por la administración Asfura han sido lentos. Un buen tiempo del transcurrido se ha ido en la conformación de un gabinete que todavía no delinea claramente sus políticas de acción en las áreas que les competen.

“No me midan por unos días. Han pasado décadas en Honduras y no se han resuelto los problemas. No me midan por 60, 80, 90, 120 o 150 días. Mídanme por los resultados en todos los meses”, ha pedido el gobernante.

Sin embargo, las demandas siguen estando sobre la mesa, a la espera de que sean atendidas por quienes en las campañas electorales llegaron a sus comunidades a ofrecerles hasta la luna y las estrellas, pero que una vez hechos gobierno se olvidan de estas.

No decepcionar al electorado está en las manos del presidente y su equipo de trabajo, llamado a atender las demandas de más de 10 millones de hondureños, sin distracciones de ninguna clase.