Un esqueleto en el armario

“Todos tenemos algo que ocultar” decía Clark Kent, alter ego de Superman, y no se esconde un hombre de acero ni superpoderes, sino vergüenzas, deshonras, hechos penosos y hasta alguna impudicia; y en el ambiente procaz y pendenciero de la política, cualquiera saca los trapos al sol.

Casi nadie se acordaba de Mario Hung Pacheco, algunos ni sabían que existía, pero se coló un audio en el que el exjefe de las Fuerzas Armadas arenga a oficiales retirados para estar en guardia y “rescatar” a Honduras, y ya se sabe que las “soluciones” militares no son académicas.

No tardaron en cuestionarle al general Hung en redes sociales su cargo por su ascendencia extranjera, y los reproches de sus pares por inversiones fallidas del IPM y arriesgar sus pensiones; o de un cheque que salió de esas oficinas y nunca llegó a su destino.

También le pasa a Julieta Castellanos, que hace lo que ya nadie hace: escribir cartas; sin representar a nadie -o tal vez sí- curiosamente se las publican con gran despliegue. Es suficiente para gritarle en redes que fue rectora de la UNAH impuesta por el Partido Nacional.

La señalan por destruir el movimiento estudiantil y sindical, y aunque construyó un par de edificios, se olvidó de la academia; la universidad bajó en calidad y seguridad, y ahora los padres que pueden se matan para llevar a sus hijos mejor a centros privados.

Otro bombardeo imparable es para el general Romeo Vásquez, que insiste con videos casposos contra el comunismo y la convicción de que solo ellos -los militares- quieren la patria. Entonces, le sacan un viejo periódico con un caso de robo de vehículos y, sobre todo, le recuerdan que dio golpe de Estado en 2009 y que el delito no prescribe.

Wittgenstein, el filósofo austríaco, sorprendió con su famoso: “De lo que no se puede hablar, hay que callar”, una proposición más compleja de lo que parece; relaciona los límites del pensamiento con los límites del lenguaje; no se puede pensar más allá del conocimiento, y si el conocimiento es limitado, ergo, tenemos lo que tenemos.

Para Gabriela Castellanos es más difícil apartarse porque sí tiene un cargo, aunque es extraño que con la escurridiza corrupción el CNA gaste fuerzas en pasar lista en el Congreso Nacional, en revisar la parentela oficial, ¿en serio? Yo mismo le hablé hace unos años por dos casos aún impunes: el saqueo en Infop y en el Banco de los Trabajadores; no me hizo caso ni se ha de acordar. Las cosas que le ponen en redes son privadas y esas no importan.

Y cada vez que Marlon Ochoa desde el SAR habla de la Ley Tributaria le sacan las fotos en las manifestaciones, y a Luis Redondo con un tambor en el estadio y a Sponda en una foto con JOH; a los funcionarios y políticos de todos los partidos les toca, porque están en la cancha, les dan duro. Como dice la frase inglesa, “todo mundo tiene un esqueleto en el armario, algo que ocultar, por eso, mejor no digo nada”.