Trabajo en equipo no es un valor en el estricto sentido de la palabra. Es una competencia que se desarrolla con la práctica de los valores.

¿QUÉ ES? Es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la realización de un proyecto. Es una estrategia eficiente para alcanzar objetivos comunes, donde la cooperación, la coordinación y la cohesión son fundamentales para la consecución de la meta.

¿POR QUÉ PRACTICARLO? Mejora el desempeño. Beneficia la creatividad y el aprendizaje. Promueve el desarrollo de las relaciones interpersonales. Favorece las fortalezas individuales y complementarias. Aumenta el compromiso y sentido de pertenencia. Consigue altas cotas de motivación. Agudiza el sentido de la responsabilidad. Aumenta la eficiencia, productividad y rentabilidad. Conduce a la generación e implementación de nuevas y mejores ideas.

OBSTÁCULOS. Objetivos y roles poco claros. Poca comunicación. Arrogancia. Desmotivación.

¿CÓMO PRACTICARLO? Trabajar en equipo presenta un gran desafío, la persona necesita desarrollar madurez para salir de su individualidad, compartir una visión y volverse interdependiente. Solo se puede desarrollar un equipo de alto rendimiento si el grupo acepta vivir una cultura basada en valores. Aquí cinco valores para desarrollar equipos sinérgicos, interdependientes y felices.

GENEROSIDAD: Es dar al equipo, arriesgar por el equipo. Hay quien, incluso arriesga su físico o su vida por los demás, por el bien del equipo. Da de lo que es y lo que tiene. HUMILDAD: Es dejar el ego en un segundo plano. Dejar brillar a los demás cuando lo hacen bien o mejor que uno. CONFIANZA: Se genera reforzando lo positivo, lo que se hace bien. Son como patas de una mesa, cuánto más estabilidad. Sólo castigar, sólo resaltar lo que se hace mal genera inseguridad y desconfianza.

ENTUSIASMO: Es generar emociones positivas, sinergias de apoyo, de ánimo. Los grandes equipos tienen “cheerleader” (Animador / líder motivador), su misión es animar al equipo. “Si no hay entusiasmo no hay equipo”. El entusiasmo invita a ser generosos, a ser humildes, a generar sinergías entre los valores. La palabra entusiasmo proviene del griego “En-Theos”, y significa tener un Dios dentro.

COMPROMISO: La persona que lo practica permanece cuando las cosas van mal, cuando ya no es divertido, cuando ya no es tan beneficioso, cuando no se gana, cuando uno quería irse o cambiar de equipo. Crear un grupo es difícil, crear un equipo es complicado, crear un equipo competitivo y de alto rendimiento es un prodigio.

REFLEXIÓN PERSONAL. ¿Qué valores necesito potenciar personalmente, para desarrollar un equipo de alto rendimiento?