Revista de libros

Nuevamente el empresario e ingeniero José Azcona Bocock, de manera filantrópica, continúa editando obras relativas a nuestro país, publicadas dentro y fuera, que se encuentran agotadas o bien son desconocidas por no haber sido traducidas al Español.

“Biografía de Juan Fernández Lindo y Zelaya”, gobernante que defendió la soberanía e integridad patria de manera hábil enfrentándose al expansionismo británico y “La Provincia de Tegucigalpa bajo el gobierno de Mallol”, última obra infraestructural construida durante la Colonia, ambas debidas al fecundo historiador Rómulo E. Durón.

“Honduras, la tierra de las grandes profundidades”, por Cecil Charles (1890). Relato de viajes, descripción geográfica, estudio económico, orientaciones para inversionistas e inmigrantes. Contribuyó a dar a conocer a la nación más allá de nuestras fronteras.

“Travesía de una dama por Honduras”, (1884), por Mary Lester, escrita bajo el seudónimo María Solera. Viajó desde Amapala hasta San Pedro Sula, describiendo sus impresiones en el largo trayecto. En Puerto Cortés se embarcó de regreso a su natal Inglaterra.

“Exploraciones y aventuras en Honduras (1857)”, por William Wells. Tras visitar Nicaragua, ingresó al país desde la costa sur hasta Olancho, en búsqueda de concesiones auríferas por parte del gobierno de Cabañas. Describe aspectos geográficos, económicos, costumbres, vistas desde el punto de vista de un estadounidense.

“Breves historias de Honduras”, por el colega Juan Manuel Aguilar, siempre aportando investigaciones realizadas en nuestro Archivo Nacional.“Cosecha del tiempo: cuentos escogidos”, por el prolífico académico y docente Nery Alexis Gaitán.

“El cine hondureño: arte, identidad y política”, por David Inczauskis, S.J, con la colaboración del cineasta René Pauck. Previamente, había escrito “La Fragua, el teatro jesuita de Centroamérica , fundado en El Progreso, Yoro.

“Juan Orlando Hernández Alvarado: la caída de un expresidente”. Sin ventajas, justicia por el Consejo Nacional Anticorrupción. Estudio jurídico, incluye biocronología.

Gothic Sovereignty: Street Gangs and Statecraft in Hondura (2022). Estudio antropológico, percibe las maras hondureñas como comunidades solidarias, vinculando su surgimiento y consolidación con eventos internacionales y su eventual control por el narcotráfico. Obra que se suma a la escrita por la compatriota Lirio Gutiérrez Rivera, Territories of violence: State, Marginal Youth and Public Security in Honduras (2013).

ACI Participa: Informe sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, 2021: “Honduras: de la dictadura caminando hacia la democracia”.

Alentador es comprobar que, pese a diversas circunstancias externas e internas, continúan tantos autores nacionales como foráneos, abordando temáticas relativas a Honduras y lo hondureño.