La transformación, reingeniería, redimensionamiento, revolución, modernización o cualquier otro sinónimo de “refundación” no es exclusivo del tránsito del capitalismo al socialismo. El paso del feudalismo al capitalismo también fue una amplia refundación del sistema económico-político mundial. Las revoluciones burguesas en Francia, Inglaterra, Estados Unidos, significaron la fundación del capitalismo como doctrina liberal de vanguardia. El propio sistema capitalista ha sido refundado varias veces. A diferencia de los pronósticos de Marx, Lenin, Luxemburgo y otros intelectuales orgánicos, el capitalismo no ha colapsado y, en cada depresión, crisis de acumulación o rebelión, ha logrado recomponerse con nuevas versiones que incorporaron elementos antitéticos que propugnaron su colapso definitivo. El más famoso salvamento del sistema capitalista ocurrió con la gran depresión de los años treinta del siglo XX cuando los grandes protagonistas fueron John Maynard Keynes (1883-1946), padre de la macroeconomía moderna, con sus políticas económicas de estímulo a la demanda expuestas en su irremplazable obra: “Teoría general del empleo, el interés y el dinero”. Asimismo, el presidente Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) con el New Deal (Nuevo Trato), la creación y ampliación del Estado de Bienestar y el impulso de la gran alianza global junto al liderazgo británico de Churchill, el régimen comunista soviético de Stalin y el régimen anticomunista chino de Chiang Kai-Shek y el poderoso aporte del insurgente Mao Tse-Tung, para derrotar al “Eje” nazi-fascista encabezado por la Alemania de Hitler y secundado por el imperio japonés y el fascismo de Mussolini en Italia

Toda esta “resiliencia” del capitalismo adaptándose a los cambios sistémicos, bien podría denominarse “refundación” del capitalismo. Simultáneamente, aun con el avance de los movimientos sociales y políticos anticapitalistas que ganaron fuerza desde inicios del siglo XX y que en varios países lograron llegar al poder por la vía electoral o por la vía insurreccional, continúa predominando lo que Immanuel Wallerstein (1930-2019) llama la “economía-mundo capitalista”. Algunos ejemplos de esas insurrecciones triunfantes en América Latina fueron: la Revolución Mexicana (1910-1920); la revolución de 1944 en Guatemala; la rebelión civilista de Costa Rica en 1948 y; por supuesto, el ascenso del primer gobierno de izquierda por la vía electoral en el Chile de 1970.

Precisamente, el derrocamiento de Allende -hace medio siglo- sirvió de experimento en la refundación neoliberal o monetarista del capitalismo en medio de la sangrienta dictadura militar de Pinochet durante 17 años. Más allá de golpes de Estado, otra fuente de refundación capitalista han sido los cambios democráticos con partidos de derecha desplazando del poder a la izquierda, aprovechando su incapacidad para gobernar y la deficiente solución a problemas económicos. El derrumbe de la URSS y su bloque de países satélites a inicios de los años noventa significó una reafirmación del capitalismo aún transitando los ciclos de crisis experimentados en esa época. Ese tipo de situaciones dio pie para descartar la ingenua creencia por parte de la izquierda de la “irreversibilidad” de los cambios políticos alternativos al capitalismo. Fue factible revertir los ensayos socialistas especialmente en los países de Europa del este y varias naciones de la extinta Unión Soviética.

En fin, que el propio sistema capitalista ha tenido que ser refundado y lo ha conseguido a través de variados modelos o esquemas para poder superar sus crisis cíclicas, ha tenido que dejar de lado fundamentalismos o radicalismos contraproducentes incorporando una audaz regulación del Estado. Se debilitaron la “mano invisible” y el “laissez faire” y el capitalismo sigue su metamorfosis en destrucción creativa.