Aunque ChatGPT trabaja con información comprendida hasta 2021, le solicité que elaborara un resumen de las peores quiebras bancarias experimentadas en Estados Unidos y nos entrega este resumen:

1. Lehman Brothers (2008): Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más grandes de EUA, se declaró en quiebra en septiembre de 2008 en medio de la crisis financiera mundial. La quiebra de Lehman Brothers desencadenó una serie de eventos que llevaron a la Gran Recesión.

2. Washington Mutual (2008): Washington Mutual (conocido como “WaMu”) era uno de los mayores bancos de ahorro y préstamo de Estados Unidos antes de su quiebra en septiembre de 2008. La FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) intervino rápidamente y vendió los activos de Washington Mutual a JP Morgan Chase por $1.9 billones de dólares, lo que representó la mayor transferencia de depósitos bancarios en la historia de los EUA. La quiebra de Washington Mutual se debió en gran parte a su exposición al mercado de hipotecas de alto riesgo y a la caída del mercado inmobiliario.

3. IndyMac (2008): IndyMac, un banco de ahorro y préstamo en California, se declaró en quiebra en julio de 2008. La FDIC tomó el control del banco y lo vendió a un consorcio liderado por el empresario de bienes raíces Steven Mnuchin. La quiebra de IndyMac se debió en gran parte a su enfoque en préstamos hipotecarios de alto riesgo.

4. Continental Illinois (1984): Continental Illinois era uno de los bancos más grandes de EUA en la década de 1980, antes de su quiebra en 1984. La Reserva Federal y la FDIC intervinieron para salvar a Continental Illinois y evitar que su quiebra desestabilizara todo el sistema bancario estadounidense. El rescate de Continental Illinois por parte del gobierno costó $4.5 billones de dólares y se convirtió en un importante punto de inflexión en la historia de la regulación bancaria en los Estados Unidos.

5. Bank of America (2020): Bank of America fue uno de los bancos que se vieron afectados por la pandemia del covid-19 en 2020. El banco tuvo que reservar $4 billones de dólares para cubrir pérdidas potenciales debido a la pandemia y resultado de la recesión económica. Bank of America también experimentó una caída en sus ganancias y una disminución en su valor de mercado.

Las quiebras bancarias pueden tener consecuencias significativas para el sistema financiero y la economía en general, y a menudo se deben a una combinación de factores, como la exposición al riesgo, la falta de regulación efectiva y las condiciones económicas adversas.