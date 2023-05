Juntos, podemos construir un mundo más seguro

La paz es como el sol, y la seguridad, la lluvia. Uno se beneficia de ellos sin darse cuenta, pero sin ellos, ni siquiera puede sobrevivir. En el mundo actual cada vez más inestable e incierto, los países de todo el mundo, incluidos los latinoamericanos y caribeños, albergan una creciente aspiración por la paz y la seguridad.

Ante una situación de seguridad internacional repleta de cambios y turbulencias, el presidente Xi Jinping propuso solemnemente la Iniciativa para la Seguridad Global (ISG) en abril de 2022, abogando por un espíritu de solidaridad para adaptarse a la configuración internacional en profundos reajustes y por una mentalidad de ganancias compartidas para responder a los complejos y entrelazados desafíos de seguridad.

Al cumplir casi un año desde su planteamiento, China publicó el Documento Conceptual sobre la ISG, a fin de explicar con más detalle los conceptos y principios centrales de la misma. La esencia medular de la ISG radica en las “seis persistencias”, que son persistir en el concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, persistir en respetar la soberanía e integridad territorial de todos los países, persistir en acatar los propósitos y principios de la Carta de la ONU, persistir en tomar en serio las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países, persistir en solucionar las divergencias y disputas entre países de forma pacífica mediante diálogos y consultas, y persistir en defender la seguridad en dominios tanto tradicionales como no tradicionales. Asimismo, el Documento Conceptual especifica veinte áreas prioritarias para la cooperación y los plataformas y mecanismos de cooperación pertinentes, incluyendo, entre otros, el apoyo a los países de América Latina y el Caribe en su proactiva implementación del compromiso contraído en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

La ISG representa la sabiduría de China en fomento de la paz y la estabilidad duraderas del mundo, y constituye la propuesta china para la salvaguarda de la felicidad y la tranquilidad de los pueblos de todo el mundo. Una vez lanzada, se ha convertido en un bien público global. Hasta la fecha, cuenta con el aprecio o apoyo de más de 90 países y organizaciones internacionales y regionales.

China es el país que propuso esta importante Iniciativa, y más aún, un activo practicante de la misma. A lo largo del último año, guiada por los conceptos y principios esenciales de la ISG, China ha venido aportando fuerzas chinas en defensa de la paz mundial.

En cuanto a las cuestiones internacionales y regionales candentes, China se ha mantenido firmemente del lado de la paz y desplegado activamente buenos oficios y mediación, haciendo incansables esfuerzos para promover soluciones políticas a cuestiones candentes como la cuestión de Ucrania, la nuclear iraní, la de la Península Coreana, la de Siria y la de Palestina. No hace mucho, el diálogo entre Arabia Saudita e Irán en Beijing dio resultados significativos, gracias al cual, los dos grandes países del Oriente Medio, cuyas relaciones diplomáticas se habían roto desde hacía tiempo, volvieron a darse la mano y restablecieron relaciones diplomáticas bajo la promoción y el apoyo de China. Esto es una exitosa práctica de la ISG.

En cuanto a los diálogos e intercambios internacionales en materia de seguridad, China ha promovido activamente a las diversas partes a realizar intercambios y cooperaciones en seguridad, aglutinando el consenso y la fuerza cohesiva de la comunidad internacional para responder a los desafíos de seguridad. China ha promovido a los países africanos a convocar la primera Conferencia de Paz de China y el Cuerno de África, alcanzando importantes consensos sobre el fomento de la paz, el desarrollo y la gobernanza regionales e inyectando energía positiva a la defensa de la seguridad y la estabilidad de África. China ha celebrado con éxito el segundo Foro de Seguridad del Oriente Medio, y formulado una propuesta de cuatro puntos sobre la promoción conjunta de la comunidad internacional de una nueva arquitectura de seguridad en el Oriente Medio.

En áreas de seguridad no tradicionales, China se ha dedicado activamente a la cooperación con las diversas partes en ámbitos como la lucha antiepidémica, la lucha contra el terrorismo, la bioseguridad, el ciberespacio, la alimentación y el cambio climático. Estos desafíos de seguridad no tradicionales tampoco les son ajenos a los países de América Latina y el Caribe. Afectados por el cambio climático, entre otros factores, los países del Corredor Seco Centroamericano, con Honduras incluido, sufren graves impactos en su producción alimentaria, lo que significa severos desafíos tanto para los gobiernos como para los pueblos locales concernientes. A fin de contribuir a la respuesta a la crisis de seguridad alimentaria, China ha presentado en el marco del G20 la Iniciativa para la Cooperación Internacional en Seguridad Alimentaria, y promovido la adopción de la Estrategia de Cooperación para la Seguridad Alimentaria del BRICS, ofreciendo propuestas chinas. La puesta en marcha del centro de cooperación para la prevención y mitigación de desastres entre China y los países insulares del Pacífico en febrero pasado es otra acción efectiva de China en el marco de la ISG para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a los retos de seguridad no tradicionales.

Las prácticas exitosas en más de un año desde el lanzamiento de la ISG han puesto de pleno manifiesto que lo que esta Iniciativa se enfrasca en construir es un mundo más seguro, lo que defiende son los intereses comunes de todos los países, y lo que salvaguarda son la felicidad y la tranquilidad de los pueblos del mundo.

A la luz de los principios de consultas extensivas, construcción conjunta y beneficios compartidos, la ISG acoge la participación de todas las partes. En el camino de materializar su respectivo desarrollo y revitalización, como miembros de la gran familia de los países en desarrollo, China y los países de América Latina y el Caribe enfrentan todo tipo de desafíos de seguridad. Ambas partes bien pueden y deben aunar esfuerzos para ser firmes practicantes de la ISG, con miras a construir juntos un futuro brillante de paz duradera y seguridad universal.