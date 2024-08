Institucionalidad debilitada

En un Estado, donde la incertidumbre es la regla general y la certeza, la excepción, es difícil que exista confianza en la institucionalidad. Cada acto que se realiza desde el gobierno, las personas lo analizan desde el punto de vista “esto es para beneficiar a X”. Es muy raro que existan actuaciones donde la interpretación colectiva sea: “Esto lo están haciendo para favorecer al pueblo hondureño” cuando alguien tiene expectativas de generar cambios sustanciales puede ser tildado de iluso o populista.

Sin embargo, esto se agudiza y se vuelve peor, cuando vemos que las actuaciones emanadas del propio sistema de justicia nacional, la percepción ciudadana usualmente es darle una connotación política, aduciendo que detrás de cada acción u omisión de nuestro ecosistema investigativo y judicial existen intereses políticos. Este tipo de cosas es algo de lo que hemos venido escribiendo hace más de un año, el propio índice del Estado de derecho que produce el World Justice Project refleja esa falta de confianza que prevalecen en Estados como el nuestro, lo que se traduce en suspicacia, que las personas, no solo hablen de las noticias centrales, sino que vean más allá y eso se llama zozobra, ya que se comienza a intuir que algunas cosas son cortinas de humo, otras que se supone que no se llegan con los actores intelectuales detrás de cada ilícito. Esta incertidumbre propicia que los hondureños no tengan ningún tipo de confianza en las actuaciones que del Estado surgen. Con la noticia del momento, sobre el proceso incoado contra el juez Marco Vallecillo, son múltiples las aristas que se ventilan, en los medios de comunicación dicen una cosa, las redes sociales, otras, en el juicio se ventilan otras, al fin de cuentas la sociedad no tiene certeza de nada, pero de lo que sí hablan es que detrás de todo este tipo de noticias hay intereses más grandes de lo que podemos dimensionar. Ese es el tema positivo detrás de todo esto, las lecturas profundas que las y los hondureños hacen, para algunos el sistema de justicia actúa de manera selectiva. Por eso es importante la participación ciudadana en este tipo de temas, es trascendental la promoción de la justicia abierta, el involucramiento de los medios de comunicación para traducir de manera entendible los temas técnicos y jurídicos de una forma neutra para que las personas puedan crear sus propias opiniones.