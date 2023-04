Giros del aire

Pocos conocen que además de gira existe jira, sustantivo para significar trozo rasgado de tela (tira) o viaje de un artista para exhibirse en varios lugares. “La jira de Luis Miguel” debía ser lo usual pero no se usa y se emplea la g. Excepto que arriba, en el caso del título, gira con g es intencional, o sea cambio de dirección u orientación, conjugación en segunda y tercera personas (usted/ella gira al bailar), remisión (“siempre giramos dinero”) e incluso modificar conductas, variar de opinión.

Giro que ocurre desde diciembre en el absurdo complejo internacional. La primera que advirtió que algo marchaba errado en el plan mundial de dominación fue Alemania, cuyo canciller socialdemócrata (centro izquierda) Olaf Scholz titubeó un rato sobre si sumarse o no al envío masivo de armas a Ucrania (ámbito guerrero) aunque bien había aceptado las sanciones a Rusia (que son ámbito diplomático y económico).

Con la excusa del incumplimiento de Suecia al control de exilados, Turquía se opuso a la incorporación de esta a la OTAN, y desde luego China (que es momentáneamente segunda potencia mundial) e India (potencia comercial) se han resistido a participar dentro del bloque de ataque de Occidente a Rusia. Planos casi perfectamente divididos que, aunque no hostiles, son empero opuestos.

Pero ahora Francia, por voz de su presidente Macron, ha solicitado que Europa no se involucre en el distanciamiento (hostilidad, agresividad) entre Estados Unidos y República Popular China. Como abundantemente se sabe China está a punto de alcanzar los niveles estadísticos de desarrollo que posee Estados Unidos e incluso superarlos antes de 2040, por lo que, en perspectiva, la nación norteamericana busca evitar la gruesa situación.

Como no puede hacerlo a base de competencia (China lo supera) y menos en influencia orbital (China firma en todas partes convenios, protocolos, tratados de comercio o de peso político) EUA juega a la intimidación: sanción, amenaza, agresividad, guerra, lo que incluye una bestial campaña de desinformación con noticias falsas sobre el país asiático y pertenecientes a la fabulación (“gobierno autoritario, dictatorial, represivo, malévolo, perverso, cruel, comunista”, etc.). La suerte está echada y a menos que ocurra holocausto nuclear no hay vuelta de hoja.

Pero la prensa informa: “Macron afirmó que defender la soberanía de Europa no significa que el continente da la espalda a sus aliados sino que elija sus socios y decida su propio destino, en lugar de quedarse al margen frente a los cambios drásticos en el mundo de hoy”.

O sea que al parecer renace la defensa de Europa ante la máquina castrense norteamericana, la cual impulsa a sus aliados a sumarse a la estrategia de la OTAN, que es esencialmente guerrera como económica (EUA procura que la Unión Europea no haga negocios con Rusia, lo cual implica muy altos costos “democráticos” o sea financieros).

Europa, pues, luce que despierta del letargo ideológico de la Guerra Fría para tornar a la geopolitik o geo-realidad, ya que si OTAN hubiera rechazado incorporar a Ucrania no sucediera la guerra, que es lo que Rusia reclama, tener el enemigo a la puerta.Tontos los grenchos del antiguo continente si se dejan arrastrar a otra hecatombe...