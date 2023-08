Educación y fronteras que limitan (1/2)

Si bien es cierto, a nivel territorial la implementación de las fronteras tiene el objetivo de limitar o separar diferentes culturas, sistemas políticos, ideologías, lenguajes y cada una de aquellas peculiares características que hacen que cada nación tenga una identidad única al implementar sus propias leyes, su propio sistema de gobierno, modelos económicos, sistemas de producción y la implementación de la democracia.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se plantea como enfoque principal mantener la paz y la seguridad entre las naciones a través de fomentar las relaciones y velando por el cumplimiento de los derechos humanos entablados en la carta fundamental; derechos a tener un lugar seguro para vivir, a la salud, relaciones sociales, libertad de opinión y a la educación.

Ahora bien, las diferencias de las clases sociales, de la ubicación geográfica y los límites económicos, han impulsado la creación de fronteras notables entre los derechos humanos fundamentales de la ONU, ya sea entre los países del mundo, de la región e incluso a lo interno de un propio territorio.

El desplazamiento forzado, la violencia y la pobreza han influido en ampliar estas fronteras en términos de desigualdades sociales que no permiten a las personas poseer una calidad de vida digna, a un hogar, acceso a la educación y a los servicios de salud encontrándose en situaciones de plena vulnerabilidad.

En lo que a la educación respecta, este derecho continúa siendo muy lejano para los niños y niñas de grupos marginalizados como aquellos que poseen alguna discapacidad, los que pertenecen a grupos indígenas y aquellos que viven en extrema pobreza.

Se ha presentado evidencia de que los niños provenientes de niveles socioeconómicos más bajos y otros grupos desfavorecidos están sufriendo mayores pérdidas de aprendizaje, y en concordancia con reportes de Unicef “cerca de 303 millones de niños y jóvenes de entre 5 y 17 años de edad en relación 1-5 no asisten a la escuela en todo el mundo” y que 2/3 de los niños que se encuentran en la edad escolar no tienen acceso a internet en sus hogares. Lo que representaría otra brecha fronteriza a la tecnología moderna influyendo en su presente y futuro académico. En concordancia con un reporte de la Unesco de 2020 que describe que 800 millones de niños en el mundo no pueden acceder a una computadora, ¿podrían estas fronteras educativas ser solucionadas?, ¿qué medidas podrían implementarse? Otros estudios de organismos internacionales indican que la ausencia de educación en los niños y niñas tienen grandes impactos, primero en su calidad de vida, luego con su papel en la sociedad, en el desarrollo económico y político de sus países. Esto, debido a que en la mayoría de ocasiones la privación del derecho a la educación puede abarcar muchas generaciones futuras, contribuyendo también al estancamiento y fortalecimiento de la pobreza y de las deficientes formas de vivir.