¿Por qué llamarlos “padres” o “madres” de la patria si no llenan los requisitos que la ley natural da para llevar semejante título? Un padre y una madre entregan su vida por su progenie, los cuidan, educan, procuran darles las mejores condiciones de vida, arriesgan su vida cuando existen peligros latentes, no se acobardan, son fieles, procuran una parcela de tierra para construir su hogar y, si tiene en demasía, la explota produciendo lo mejor que la tierra le brinda para que la comunidad obtenga parte en el bien común.

Miramos una camada de diputados aletargados, pusilánimes, esos que entraron al Congreso haciendo una reunión a escondidas en Bosques de Zambrano y aunque tuviesen la bendición de Gobernación y los votos no lograron su objetivo, la ley del monte fue la que imperó, si estaban convencidos que el propuesto era el que merecía el puesto fueron cobardes al dejarse cogerse el mandado. Aunque la ley emitida en un decreto legislativo y que se le denomina el pacto de impunidad, no tuvieron el valor de boicotearlo, desechar, para que no fuese impuesto por esa Junta Directiva nefasta, esto permitió que se abrieran las puertas de las cárceles a “rateros” del erario público, hoy se les considera “próceres”, “perseguidos políticos”. Se han pasado la Ley Marco del Sistema de Protección Social por donde no pega el sol, siendo el trabajador el más afectado con esta decisión de derogación.

¿Cómo pueden atreverse a cobrar viáticos?, ¿cómo se atreven a cobrar sus salarios si no lo han devengado?, ¡cómo se atreven a disfrutar de las dietas, de viajes, de representaciones, de comitivas!, ¿cómo se atreven a hacer pactos con el diablo como dice el de los Cuentos y Leyendas de Montenegro con una junta directiva que desea jugar enchute con todos ustedes?

No sean inútiles “padres” de la patria. No es saliendo en los medios de comunicación con posiciones tibias que van a hacer esto o aquello y no se les ve la acción; que se reúnen como bancadas, que discuten, que se van a votación, que los Iscariotes que vendieron su alma por treinta monedas, se oponen. Qué pueden decir de ello si ya gozan de los privilegios, carros blindados, guaruras, viáticos, se dan la gran vida y fueron seleccionados con todo y familia para viajar a la gélida Rusia. ¿Cómo se opondrán a los desmadres de los usurpadores?

Por qué se les da la obligación de elegir al fiscal general y adjunto a personas que les meten gol y que aunque no tengan los votos suficientes desean imponer a un comodín a los intereses del gobierno, sellando así su pacto de impunidad y borrar todas las picardías que hicieron anteriormente, realmente es entregar la justicia de la nación a un partido que se está desgraciando en el bienestar nacional, que todas las cosas las pide con violencia porque la bestialidad les aflora y el diálogo no les es permitido.

Diputados, Honduras los necesita, ármense de valor, si ustedes le permiten la intransigencia al ilegal y su junta comparsa son parte inherente a este tipo de corrupción. Es tiempo de parar la segunda Semana Santa o las vacaciones de fin de año, es tiempo de ganarse el salario con honradez, den el ejemplo y bátanse como un Morazán en La Trinidad, “no se dejen”, nos decía el amigo Yofo Hernández, pues hombre, Hilario; ¡no se dejen!