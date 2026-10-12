Caos institucional y moral: Estado débil

La democracia no se sostiene solamente porque existan elecciones. Una verdadera democracia necesita instituciones fuertes, respeto a la ley, separación de poderes, justicia independiente y, sobre todo, legitimidad.

El problema hondureño comienza cuando políticos y funcionarios, aun conociendo perfectamente los límites de sus atribuciones, deciden sobrepasarlos. Cruzan entonces la frontera entre autoridad y abuso, entre servicio público e interés personal, entre legalidad y corrupción. Cuando se insiste en este error, la democracia pierde credibilidad y estabilidad.Una actuación honesta, moral y apegada a la ley fortalece inevitablemente las instituciones. Sin embargo, Honduras ha soportado durante décadas precisamente lo contrario: corrupción, injusticia, impunidad, sectarismo, nepotismo y abuso institucional para beneficios particulares.

Los partidos políticos tienen responsabilidad. El Partido Nacional, Liberal, Libre, Democracia Cristiana, PINU y demás organizaciones políticas no han funcionado como verdaderos filtros de calidad humana, moral y profesional. Las dirigencias han permitido insistentemente que personas sin suficientes condiciones éticas lleguen a diputaciones, alcaldías y hasta conductores de la nación. No podemos esperar instituciones de calidad si seleccionamos funcionarios de mala calidad.

La política hondureña se ha convertido en un negocio. El cargo público deja de entenderse como una responsabilidad temporal de servicio para transformarse en una oportunidad para obtener poder, dinero, influencia y privilegios. Ese camino conduce justamente hacia un Estado débil.

Urge hacer cambios en Honduras y comenzar por quitar del camino a aquellos políticos y funcionarios corruptos que, a conciencia, han hecho mal, causando mucho daño económico, social y político a la nación.

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Las próximas elecciones deben representar una oportunidad para corregir, no para premiar nuevamente a figuras tradicionales marcadas por señalamientos, cuestionamientos o comportamientos incompatibles con una administración pública honesta.

Honduras necesita cambiar el rumbo que durante décadas ha producido crisis institucional, deterioro moral, debilidad económica, gasto público descontrolado y saqueo de los recursos del Estado. Pero cambiar no significa simplemente sustituir un político por otro.Necesitamos escoger hombres o mujeres temerosos de Dios, con formación política, sabiduría, experiencia, carácter, capacidad de diálogo y habilidad negociadora. Personas capaces de defender la legalidad, rechazar lo amoral y combatir la corrupción.

Quien gobierne Honduras deberá comprender también que los poderes del Estado necesitan autocontención. Ningún poder debe imponerse sobre los demás. El Ejecutivo debe gobernar, el Legislativo legislar y controlar, y el Judicial impartir justicia con independencia.Honduras necesita autoridades capaces de convocar, dialogar y coordinar sin destruir la separación de poderes. Nuestro país es semejante a un paciente de pronóstico reservado. Puede recuperarse, pero necesita tratamiento serio, disciplina institucional y profesionales capaces.

No debemos vivir mirando hacia atrás. El pasado debe servir para identificar nuestros errores y evitar repetirlos. No necesitamos caudillos, falsos ídolos salvadores ni hombres fuertes.Necesitamos ciudadanos fuertes, justicia fuerte, instituciones fuertes y partidos políticos responsables. Solo así podremos construir una Honduras más democrática, más justa, más humana y más solidaria. Queda planteado.