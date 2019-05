Columnistas

Ya está programado, todos los días hay suspensión de la energía eléctrica en diferentes ciudades del país, la empresa no puede explicar las causas de los apagones; en la práctica, la razón tiene que ver con el déficit presupuestario que tiene la estatal Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), ese déficit ha ido creciendo por culpa de los políticos que en el pasado, por razones clientelares, establecieron una serie de bonificaciones, elevaron las planillas de personas que no laboraban en la empresa y recibían jugosos sueldos, no cobraban grandes cantidades a empresarios inescrupulosos que tenían cuantiosas deudas, y en los últimos tiempos se han creado empresas de maletín, con las cuales se han firmado contratos, cobrándole al Estado enormes cantidades de dinero sin producir energía.

De país que en el pasado se visualizaba como exportador de energía, ahora importamos y el déficit que tenemos se pagará con la elevación de las tarifas y con un deficiente servicio. En materia de salud el déficit es millonario, según informaciones proporcionadas por la Comisión nombrada por el Ejecutivo para diagnosticar y hacer propuestas en este campo el déficit es de 4,400 millones de lempiras, esto para cubrir los gastos correspondiente al presente año, no se incluye el gran déficit que hay en materia de personal donde faltan médicos y enfermeras en una cantidad de 1,504, sin contar con otro personal de apoyo como ser laboratoristas y personal auxiliar que se requiere para una atención adecuada, tampoco se incluye el déficit en medicinas y equipo médico donde las carencias son abismales.

Mientras todo esto ocurre, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó a inicios de esta semana líneas de investigación contra más de 112 funcionarios, incluyendo diputados y sus familiares en la construcción de varios hospitales. La denuncia hace un recuento en dinero de esos actos fraudulentos por 426.4 millones de lempiras. En educación, la deuda que tiene el Estado con la sociedad es aterradora, se calcula que hay un déficit de 15 mil maestros, lo que explica que haya miles de escuelas unidocentes donde un profesor atiende todos los grados de la primaria, a veces hasta con 50 alumnos por grado, existen 120 mil niños sin educación preescolar, las condiciones físicas de algunos centros educativos más parece calabozos que centros de enseñanza, los textos escolares son insuficientes y desactualizados, la formación docente es deficiente y los programas de estudios desfasados. Esto se traduce en un analfabetismo disfrazado. En seguridad y en el sistema judicial, el déficit es elevado, miles de denuncias sobre delitos no se investigan por falta de personal y recursos técnicos, la mora en los juzgados es elevada. Por no cuidar de las fuentes de agua y no tener una política agrícola, ya somos deficitarios hasta en eso que la naturaleza nos dio las capacidades, pero no se supo cuidar de ellas. En Honduras estamos siendo deficitarios en todo, excepto en políticos marrulleros y funcionarios corruptos, ahí sobran y la oferta está por encima de nuestras capacidades.