En lo que se refiere a la búsqueda de la “guayaba” para las próximas elecciones, hay dos personajes reconocidos que han manifestado esa aspiración política, quizás de una forma prematura pero ya lo han manifestado públicamente. Entonces tenemos ya dos titanes en el ring político. Primero el liberal Quintín Soriano, quien ya reveló sus aspiraciones presidenciales y se va de frente contra las cúpulas liberales.

“No necesito de la bendición de Yani Rosenthal ni de la de Carlos Flores para ser candidato, solo la de Dios”, expresó el edil de Choluteca. Yo opino que a Soriano le han “endulzado el oído” gente que lo ve más bien como un botín económico y que desde ya se frotan las manos esperando que al igual que su paisano el Dr. Mauricio Oliva que derrochó dinero del CN para financiar sus aspiraciones, él haga lo mismo con el dinero de los contribuyentes de la sultana del sur.

Ya hasta le llaman “precandidato” sabiendo que ese título solo lo otorga el Tribunal Supremo Electoral previo a una serie de requisitos que la ley contempla. Los que le dicen a Soriano así son la clase de personas meramente mercantilistas. Cuando Quintín confesó en un acto público en el Central Ejecutivo del Partido Liberal “Yo fui drogadicto y alcohólico, hasta anduve en ‘El Cheverito’ pero logré superarlo, y si la gente vota por mí, ¿por qué no votar por Yani?, no solo hundió al candidato de su partido ante el voto independiente sino que también a él mismo.

Creo que él debería de platicar con Darío Banegas, de quien dije con antelación que no tenía ninguna opción de ser candidato y lo mismo pronostico para el alcalde de Choluteca. El segundo es un nacionalista, me refiero al periodista Jorge Zelaya, quien ya lanzó su precandidatura para buscar la Presidencia de Honduras, quien adelantó que con el lanzamiento oficial de su movimiento iniciará un recorrido por la nación. Respeto sus aspiraciones pero no tiene ninguna posibilidad real de triunfar para alcanzar su meta.