Una vez al año escuchamos que familiares y amigos nos felicitan con un ¡feliz cumpleaños!, sin duda alguna, ese día es diferente a los demás, nos alegramos por celebrar un aniversario más de nuestro natalicio, sin ser conscientes de que un año más es un año menos, por eso vivamos cada día intensamente, apreciando los pequeños detalles, dando y recibiendo amor de nuestros seres queridos...Un año nuevo es una vuelta al Sol, en el que debemos reflexionar, para organizarnos y enfocarnos en cumplir nuestros sueños, proyectos y metas; nosotros somos capaces de materializar dichos propósitos con acciones diarias que nos ayuden a lograrlo.

Así que un año nuevo en nuestras vidas trae consigo ese compromiso de poder alcanzar esa autorrealización que tanto añoramos, por lo cual es un momento para meditar, sobre que hemos hecho mal en el pasado y cómo podemos mejorarlo en el futuro, así que ¡manos a la obra! A sumar en lugar de restar, a ser positivos, disciplinados, contantes y perseverantes, luchemos siempre por lo que queremos, a nunca darnos por vencido, y que el Gran “Yo Soy” cumpla cada uno de nuestros sueños y nos acompañe en este camino de la vida.

Hablando de celebrar la vida, recuerdo en este momento aquel poema del escritor chileno Pablo Neruda, llamado “Estar vivo” y que dice “Muere lentamente quien se transforma en esclavo de los hábitos, quien no se arriesga, quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto, por lo incierto... quien abandona antes de empezar, quien se queja de su mala suerte, quien no viaja, ni lee, quien no sueña, quien no confía, quien no lo intenta, quien no ama, lo contrario es estar vivo”.

La vida es efímera, es un abrir y cerrar de ojos, es estar consciente en el aquí y ahora, es estar consciente de nuestra respiración, de los sonidos de la naturaleza, de los latidos del corazón... ¡Vive!