El gigante sigue de pie

A pesar de todos los cambios que empezó a sufrir el mundo desde 2020, no cabe duda de que uno de los que más impacto tiene y que nos debe interesar mucho es el económico, y saber cómo está funcionando el engrane económico de las potencias es necesario, pues todo lo que suceda en las grandes potencias para bien o para mal repercute en nuestro pequeño país, por eso es importante pensar bien el siguiente movimiento, aunque la ruta parece ya estar trazada, es importante darnos un lugar con Estados Unidos para no seguir como patio trasero, a experimentar cómo nos va con China.

No cabe duda de que aquel país siempre nos ha visto de menos y sus tratos no han sido tan justos con nosotros, pero la mayoría de migrantes no se van para oriente, sino para el norte.

Después de la Segunda Guerra Mundial el país con la bandera de las cincuenta estrellas ha sabido muy bien mover sus fichas, sus estrategias han sido efectivas, y su moneda -a pesar de que desde hace algunos años atrás no está respaldada por oro como las de otras potencias- sigue ejerciendo gran hegemonía, no cabe duda de que el dólar perderá valor, pero no sabemos cuánto exactamente ni cuándo sucederá eso.

Hablar de la caída del dólar es precipitado, los hijos del tío Sam tienen claro que el poder es mejor tenerlo de su lado, y aunque países como Brasil o Argentina empiecen a pagar con yuanes, deshacerse de los benjamines no es una tarea fácil, y hasta hoy en día tampoco sería algo muy favorable que digamos.

Hay muchas transacciones y personas que aún siguen creyendo en el dólar, hay que recordar que se pueden imprimir muchos billetes verdes todavía, y que al igual que Rusia también está gestando su moneda virtual.No importa quién se imponga como potencia, siempre y cuando salgan ganando todos, nuestro país, por ejemplo.