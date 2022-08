El Acoso Sexual: Una realidad incómoda que callamos

Por muchos años he ocupado puestos de dirección en diferentes empresas del país y he tenido la oportunidad de trabajar lado a lado con mujeres muy profesionales y comprometidas en diferentes jerarquías dentro las organizaciones, y puedo expresar con certeza que el aporte de la mujer es invaluable y considero que como hombres debemos ser socios íntegros de la mujer en los ambientes de trabajo, la sociedad y en nuestras familias.

Lamentablemente no todos los hombres piensan así o mejor dicho pensamos de esta manera, y me dedico esta tarde a escribir estos párrafos porque conozco de primera mano un caso de acoso sexual hacia una mujer, una profesional, un ser humano de buen corazón, que concluyó en que la víctima de acoso renunció a su empleo en una empresa distribuidora de equipo médico de la ciudad capital, buscando paz y distancia de los avances sexuales del gerente administrativo financiero de dicha empresa.

Las empresas de Honduras y los hondureños hombres debemos seguir evolucionando, avanzar y entender el rol de la nueva masculinidad que debemos adoptar para sencillamente ser hombres en todo el sentido de la palabra en la sociedad actual, donde la diversidad y la equidad de género son cosas del presente.

Por otro lado, me pareció algo incompresible, y aún no termino de dirigir desde mi mente masculina y primate orientada a la reacción violenta defensiva, que la mujer, una profesional exitosa, no denunciara el hecho ante las autoridades de la propia empresa o por medio de la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa, quien por cierto es de sexo femenino, limitándose a decir: ¡No quiero problemas! Dicha frase me parece que tiene un significado profundo sobre la sociedad en la que vivimos. Una sociedad donde la mujer prefiere renunciar a su trabajo y el acosador sigue impune.

En fin como mi educación me exige siempre aportar algo para solucionar problemas: A las empresas les invito a acercarse al Comité de Género para Empresas Sostenibles del COHEP y consultar por las Guías Auto Diagnóstico sobre Violencia y Acoso contra la Mujer y Riesgos Sicosociales, y tomar acción para crear ambientes seguros para todas y todos. Y a crear los mecanismos de denuncia e investigación a lo interno de las empresas. Enlace a continuación: https://cohep.comitedegenero.org/cerevi/

A los hombres acosadores: Ya es hora que entiendan que el mundo cambió. Les invito a tomar un curso sobre nuevas masculinades positivas en los centros de trabajo o visitar servicios de salud mental y evitar problemas legales o laborales en el futuro.

A las mujeres mis respetos, les pediría que por favor denuncien, pero entiendo la sociedad en la que vivimos aún. Ánimo no están solas.