Bancada “in extremis”

La bancada nacionalista “in extremis”. En las últimas horas, en el glorioso Congreso Nacional, los miembros de la bancada del Partido Nacional ingresaron y se presentaron a sus labores en la cámara, con mensajes en sus camisetas de eliminar el impuesto a los combustibles.

Sin perder la percepción de un ambiente político de agresiones, no podemos callar ante esta falacia de diputados, que saben que el valor de este impuesto da oxígeno a las finanzas públicas, en cuanto al pago de salarios de los empleados estatales y de obligaciones contraídas de gobiernos anteriores.

El espacio demagógico con diputados que llevan más de un período en el Poder Legislativo y de los jóvenes que es su primer momento en este recinto, nos permite comprender que al gobierno actual se le necesitan dar ideas de qué hacer para mejorar, pero no mentirle a las personas que por razones que en múltiples ocasiones no tiene estudios avanzados académicamente, creen en este tipo de acciones que no suman absolutamente en nada.

Debemos especificar que por cada galón de combustible que de las bombas pagamos para uso, el gobierno obtiene un valor por impuesto para agilizar en muchas ocasiones el ente estatal, pero es, como cuando por un préstamo se pagan intereses, o por una transacción bancaria se paga un valor por este movimiento financiero, hay que entender que el gobierno, igual que cualquier empresa, necesita de fondos para poder realizar su funcionamiento.

Este partido que recientemente dejó el poder debe realizar una limpieza profunda de personas que no deben seguir militando, si fueron o son encontradas en actos de corrupción de cualquier índole. De lo contrario, este partido seguirá navegando sin rumbo, para poder regresar a obtener la primera magistratura del país.