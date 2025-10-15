‘Punch’, la historia de justicia restaurativa, perdón y empatía en una noche de verano

Nueve días después del puñetazo, los padres de James tomaron la dolorosa decisión de desconectarlo del soporte vital. Jacob Dunne, el hombre que lo mató, purgó sólo 14 meses de prisión por homicidio involuntario. La brevedad de su sentencia, que apelaron sin éxito, todavía los irrita.

Su padre, David Hodgkinson, estaba con él afuera de una taberna en Nottingham, Inglaterra, cuando ocurrió el incidente. La madre de James, Joan Scourfield, recibió la noticia y corrió a Nottingham, donde fue hospitalizado.

Una noche de verano del 2011, James Hodgkinson, un aprendiz de paramédico británico de 28 años, cayó al suelo tras un único puñetazo en la cabeza, propinado sin provocación por un desconocido de 19 años.

Así que resulta totalmente contradictorio que Scourfield y Hodgkinson tengan ahora una relación cordial y colaboradora con Dunne, y que éste a menudo les dé el crédito de salvarle la vida. Hodgkinson, quien vio el puñetazo y lo revivió en sus pesadillas durante meses, afirmó que ha llegado a sentirse “bastante protector” hacia Dunne.

Cómo llegaron a ese punto es la historia de “Punch” (Puñetazo), una nueva obra del dramaturgo británico James Graham. Adaptada de las memorias de Dunne, “Right From Wrong” —y ligeramente ficticia en su transformación— “Punch” se presenta simultáneamente en Broadway y en el West End de Londres, con Jacob, Joan y David como personajes principales.

En la vida real, como en “Punch”, su sanación comenzó con el proceso de justicia restaurativa.

El personaje de Nicola en la obra está inspirado en Nicola Fowler, quien trabaja para la organización benéfica británica de justicia restaurativa Remedi y facilitó el diálogo gradual entre los padres de James y Dunne: primero mediante cartas, luego en un encuentro cara a cara que se convirtió en el punto álgido emocional de la obra.

La justicia restaurativa, explicó Fowler, permite a las personas perjudicadas por un delito comunicar sus efectos a la persona que lo cometió y hacerle preguntas. La idea es fomentar la rendición de cuentas y reparar el daño de alguna manera.

Al principio, Fowler se reunió con Dunne y, con su permiso, compartió información con los padres de James. Estos comenzaron a comprender el contexto del joven que lanzó el puñetazo, que había crecido rodeado de la cultura de las pandillas y cuya idea de una noche divertida era emborracharse y mostrar que era rudo peleando.

Su primer encuentro en persona tardó más de dos años en concretarse. Una vez en la habitación donde esperaban los padres de James, recordó Dunne en sus memorias, “En cierto momento perdí la compostura por completo y sentí que se me cerraban las vías respiratorias. Intenté tomar un vaso de agua y lo derramé por todas partes al intentar beber un sorbo”.

El guion de Graham transforma ese recuerdo en un momento que evoca como respuesta una bondad humana reflexiva hacia Jacob. Es difícil para el público imaginar tener la compasión que Joan y David sienten por Jacob.

“Durante 10 minutos te quedas con el concepto del perdón, o la posibilidad de perdonar, y realmente confiaba en que eso llegaría al corazón de la gente”, dijo Graham.

De todos los temas que trata “Punch”, quizás el más elemental sea —en palabras de Graham— “cómo crear empatía en una sociedad cruel”.

Una vez hecho esto, sugiere la obra, es probable que surja la compasión. Quizás también el perdón.

