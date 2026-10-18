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Video: momento en que una cruz cae sobre un sacerdote y lo mata en plena misa en Ecuador

“Padre, padre, llamen a la ambulancia”, gritaban los feligreses después de que una cruz se desprendiera y cayera exactamente sobre el sacerdote en Guayaquil, Ecuador

  • Actualizado: 18 de octubre de 2026 a las 10:25

Guayaquil, Ecuador.- Un sacerdote perdió la vida dentro de una iglesia en Guayaquil, Ecuador, luego de que una cruz del altar mayor cayera sobre él justo cuando celebraba la misa.

El lamentable hecho quedó captado en un video que muestra el momento exacto en que la cruz se desprende y cae sobre el sacerdote, causándole la muerte.

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El religioso fue identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari. Reportes preliminares indican que la cruz era de madera, de gran peso y tenía una imagen de Cristo. El impacto habría sido fulminante al golpearlo en la cabeza.

“Padre, padre, llamen a la ambulancia”, se escucha decir en el video después del fuerte golpe, cuando el sacerdote cae al suelo.

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Los feligreses intentaron auxiliarlo tras el accidente. La transmisión en directo de la misa registró lo ocurrido, por lo que las imágenes circularon posteriormente en las redes sociales.

Molinari era el párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro, ubicada en la Vicaría Centro de Guayaquil, y pertenecía a la Congregación del Santísimo Redentor.

La muerte del religioso fue confirmada por el cardenal Luis Gerardo Cabrera Herrera el pasado sábado 17 de octubre, quien expresó su pesar ante la tragedia.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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