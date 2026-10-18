Video: momento en que una cruz cae sobre un sacerdote y lo mata en plena misa en Ecuador

Guayaquil, Ecuador.- Un sacerdote perdió la vida dentro de una iglesia en Guayaquil, Ecuador, luego de que una cruz del altar mayor cayera sobre él justo cuando celebraba la misa. El lamentable hecho quedó captado en un video que muestra el momento exacto en que la cruz se desprende y cae sobre el sacerdote, causándole la muerte.

El religioso fue identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari. Reportes preliminares indican que la cruz era de madera, de gran peso y tenía una imagen de Cristo. El impacto habría sido fulminante al golpearlo en la cabeza.

“Padre, padre, llamen a la ambulancia”, se escucha decir en el video después del fuerte golpe, cuando el sacerdote cae al suelo.