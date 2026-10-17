Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se reúne con Nayib Bukele en El Salvador

San Salvador, El Salvador.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, durante una visita oficial este viernes 16 de octubre y que tiene entre sus objetivos fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y conocer el modelo penitenciario salvadoreño.

Tras visitar las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la presidenta se trasladó a Casa Presidencial, donde fue recibida por Nayib Bukele para sostener un encuentro privado junto con sus respectivas delegaciones, en una reunión orientada a abordar asuntos de interés bilateral y fortalecer los vínculos entre ambas naciones centroamericanas.

Entre los principales objetivos de la visita figura el intercambio de experiencias en materia de seguridad y políticas penitenciarias, así como el análisis de posibles áreas de cooperación para enfrentar los desafíos que representan las organizaciones criminales en la región.