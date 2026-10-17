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Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se reúne con Nayib Bukele en El Salvador

Laura Fernández visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) y posteriormente sostuvo un encuentro privado con Nayib Bukele en Casa Presidencial

  • Actualizado: 17 de octubre de 2026 a las 15:40
Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se reúne con Nayib Bukele en El Salvador

"Nuestros países han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias para enfrentar a un enemigo común: el narcoterrorismo y el crimen organizado", dijo Fernández ante los medios.

 Foto: Cortesía redes

San Salvador, El Salvador.- La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sostuvo una reunión bilateral con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, durante una visita oficial este viernes 16 de octubre y que tiene entre sus objetivos fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de seguridad y conocer el modelo penitenciario salvadoreño.

Tras visitar las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la presidenta se trasladó a Casa Presidencial, donde fue recibida por Nayib Bukele para sostener un encuentro privado junto con sus respectivas delegaciones, en una reunión orientada a abordar asuntos de interés bilateral y fortalecer los vínculos entre ambas naciones centroamericanas.

Entre los principales objetivos de la visita figura el intercambio de experiencias en materia de seguridad y políticas penitenciarias, así como el análisis de posibles áreas de cooperación para enfrentar los desafíos que representan las organizaciones criminales en la región.

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"Nuestros países han unido esfuerzos, inteligencia y experiencias para enfrentar a un enemigo común: el narcoterrorismo y el crimen organizado", dijo la presidenta en su discurso, al lado del mandatario salvadoreño, ante los medios.

Visita al Cecot

A su llegada, Fernández fue recibida por la canciller de El Salvador, Alexandra Hill Tinoco, antes de trasladarse al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), ubicado en Tecoluca, en el departamento de San Vicente.

La visita ocurre después de que Costa Rica inaugurara el Centro de Alta Contención de la Criminalidad Organizada, una prisión construida con capacidad para albergar a 5,100 personas privadas de libertad y cuyo construcción superó 35 millones de dólares.

Durante su recorrido por el centro penitenciario, la mandataria costarricense estuvo acompañada por el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, y el titular de Defensa, Francis Merino Monroy, quienes le mostraron las instalaciones y aspectos relacionados con el funcionamiento del recinto de máxima seguridad.

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Finalmente, Fernández destacó que "conocer el funcionamiento del Cecot y cómo el modelo penitenciario ha contribuido a recuperar la paz del pueblo salvadoreño", era uno de los principales objetivos de la expedición costarricense.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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