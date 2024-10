Miles de migrantes parten en caravana a Estados Unidos desde la frontera sur de México

7

Elí Castillo, originario de Venezuela, dijo a EFE que se desempeñaba como sargento del Ejército y salió de ese país porque no estaba de acuerdo con la ideología del Gobierno del presidente Nicolás Maduro.



“Porque estaban dando órdenes que no podía cumplir y soy un ser humano como todos los venezolanos, no, pero no estoy de acuerdo con el Gobierno, tengo familia, tengo hijos (...) es la primera vez que salgo de mi país”, dijo Castillo.



Gilberto Herrero Mejía, otro migrante proveniente de Venezuela, denunció que en su país la situación es crítica y el dinero no alcanza para nada, pues en su caso, se dedicaba a manejar un autobús con un sueldo de 10 a 15 dólares, lo cual era insuficiente para poder sobrevivir.