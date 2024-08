Lula sugiere formar un gobierno de coalición en Venezuela o nuevas elecciones

CARACAS, VENEZUELA.- El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva sugirió dos posibles alternativas para la crisis en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro se proclamara presidente por tercera vez consecutiva.

Como primera idea propuso la formación de un gobierno de coalición que integre miembros del chavismo y de la oposición, y en segundo la celebración de unas nuevas elecciones.

Reiteró la necesidad de que las autoridades venezolanas divulguen las actas de las elecciones, pues según medios internacionales, fueron realizadas de manera “corrupta”.

Asimismo, cuestionó que “hasta ahora no se sabe quién ganó los comicios porque no se divulgaron las actas y no se ha podido verificar el resultado de forma independiente”.