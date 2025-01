Incendios en Los Ángeles comienzan a dar tregua; autoridades combaten saqueos

6

El incendio de Palisades se encuentra contenido en un 21 % y hasta el momento se ha confirmado que al menos 1.280 estructuras resultaron arrasadas y más de 200 han resultado afectadas en las cerca de 9.600 hectáreas quemadas.

Asimismo, el incendio de Auto, que creció hasta alcanzar más de 24 hectáreas (61 acres) en el condado de Ventura, logró contenerse este miércoles en un 85 % y los bomberos pudieron frenar un incendio en el condado de San Bernadino, que logró quemar 12 hectáreas (30 acres).

El alguacil Luna reportó este miércoles que han detenido a 44 personas sospechosas en las zonas afectadas de Eaton (36) y Palisades (8) y aseguró que el toque de queda en las zonas de evacuación continuaba en vigor.

«Si no perteneces allí, no vives allí, mantente fuera del lugar. No hay razón para que estés allí, y serás objeto de arresto si estás sin tener nada que hacer», aseguró Luna.