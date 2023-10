“Tu venta no me sirve ”: Empleados denuncian amenazas por supervisora de call center

PERÚ.- A través de un video que circula en la red social de TikTok en donde se muestra a una supervisora de call center de la empresa Global Sales Solutions (GSS), en Perú, quien trata de una manera irrespetuosa a los empleados por no alcanzar su objetivo de ventas. La grabación de una videollamada de Meet de Goolgle, fue la prueba de las amenazas que reciben los trabajadores, la cual ha desatado críticas de los internautas quienes pidieron se respeten los derechos laborales del personal. “Quiero mis ventas. Nadie se va de break hasta que me empiecen a pasar sus ventas. Todo el mundo me deja sus ventas y mientras que van dejando se van yendo a break...Yo como aquí sentada, no tengo un comedor para irme a comer, no me muevo me quedo hasta las 8 de la noche”, dijo la mujer exaltada.

Además, mencionó que no les dejará desconectarse si no cumplen con vender un producto como mínimo o hasta que cumplan con sus objetivos de ventas. “Si ustedes están pensando que ya van a sacar su grati ‘oh sí, que ya tengo’, equivocados. Yo podré estimarlos, pero me están haciendo los números más desastrosos. No quiero una venta, tu venta no me sirve, más de la mitad del equipo tiene dos meses en la campaña”, continuó.

En ese sentido, pidió a sus asesores que no le escriban de manera interna para brindarle “justificaciones” por no concluir con el objetivo.

“Andy me va a pasar el ranking de los que tiene más canceladas. Hoy día mismo me voy a bajar un asesor, lo siento mucho”, agregó. Asimismo, hizo un llamado de atención a unas de las colaboradoras que no estaba presente en la reunión y en presencia de sus compañeros le llamó la atención. “Mayra, o sea tú tienes corona, eres reina, eres la princesa, qué esperas para ingresar al Meet. Yo estoy siendo clara. Tu única venta no me sirve”, mencionó la líder que en todo momento alzó.

Tras la viralización de esta filmación, salieron a la luz casos similares de la misma empresa contra sus trabajadores. “Estuve en GSS, en tres compañías, una supervisora me llamo “bruta” no tuve celular para grabarla. Esos no son líderes, son un chiste de pseudo jefes. Es una realidad en los call center hay supervisores de ese tipo. No es líder, es cualquier encargada, menos líder”, comentaron algunos usuarios. Hasta el momento, la empresa no ha emitido ningún comunicado respecto al caso. Sin embargo, de acuerdo a la supervisión de Sunafil, esta empresa podría recibir una multa por los malos tratos a su personal de trabajo.