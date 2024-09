Biden advierte en ONU de una “guerra a gran escala” en Oriente Medio

Ante este recorrido histórico, el mandatario se mostró optimista, afirmando: “Las cosas pueden mejorar”. “Sé que muchos miran el mundo hoy, ven dificultades y reaccionan con desesperación, pero yo no. No lo haré”, manifestó.

Otro de los temas que destacó fue la guerra en Ucrania, instando a los líderes reunidos en la Asamblea General de la ONU a no “apartar la mirada” ni “bajar la guardia” en su apoyo a Ucrania hasta que consiga una “paz justa y duradera”.

“¿Mantendremos nuestro apoyo para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y preservar su libertad, o nos alejaremos, permitiendo que la agresión se renueve y que una nación sea destruida?”, preguntó a los asistentes.”Yo sé mi respuesta. No podemos cansarnos. No podemos apartar la mirada. Y no dejaremos de apoyar a Ucrania, no hasta que gane con una paz justa y duradera”, se respondió el propio Biden, quien ha jugado un papel clave en el apoyo de Occidente a Ucrania con el suministro de armamento y ayuda económica.

Biden prevé reunirse este jueves con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien lleva meses pidiéndole que le permita usar misiles de largo alcance estadounidenses para atacar objetivos dentro de la Federación Rusa y así cambiar el curso de la guerra a su favor, algo a lo que Washington se resiste temor a provocar una escalada con Moscú.