¿Emma Coronel está en peligro?

WHASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El caso de Emma Coronel sigue causando polémica en el mundo. Ahora, la esposa de "El Chapo" Guzmán corre peligro y es blanco de sus enemigos tras filtrarse que cooperaría como testigo con las autoridades norteamericanas, según informó su abogado Jeffrey Lichtman.

"Esto ha sido etiquetado por el gobierno federal lo que quiere decir que en los ojos del público es verdad, y eso la pone en peligro inmediato”, comentó Lichtman. La fiscalía le admitió que cometió un error al haber dejado que se filtrara esta información, sin embargo, él teme que los responsables no lleguen a ser castigados.

Su calvario en prisión

Conseguir la libertad de Emma Coronel es el principal objetivo de sus abogados, quienes han revelado que la exreina de belleza sufre un trato inhumano en la cárcel federal de Alexandría.

"Se la pasa con mucho frío, solamente tiene una cobija muy finita, ella pide que le den otra cobija, no se la quieren dar, no le quieren dar chamarra no le quieren dar abrigo, nada para que ella pueda sentirse más caliente, no le permiten bañarse diariamente, de hecho esta semana pasada pasó cuatro días seguidos sin poderse bañar", explicó Mariel Colón Miró, abogada de Coronel Aispuro, quien concedió una entrevista televisiva a la cadena NT24.

Además, al igual que su esposo "El Chapo" Guzmán, a la mujer se le prohibió comprar botellas de agua y comunicarse con sus hijas. El agua que Coronel puede beber es solamente de la llave y las luces de su celda permanecen encendidas las 24 horas del día.

Finalmente, los abogados de Emma Coronel consideran que "El Chapo" Guzmán ya está enterado de la situación y lo que procede es esperar la próxima audiencia liderada por la jueza Robin Meriweather para buscar la libertad bajo fianza.

Nexos con narcos

Emma Coronel fue detenida el 22 de febrero 2021 en el aeropuerto Virginia, Estados Unidos por supuestos nexos con el narcotráfico. Además, se le acusa de ayudar a escapar a su esposo "El Chapo" Guzmán cuando se fugó de la cárcel de Altiplano, México, en 2015.

