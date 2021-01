Gran Bretaña podría usar hoteles para vaciar camas de hospitales saturadas por covid-19

LONDRES, REINO UNIDO.- El sistema de salud inglés podría trasladar a algunos pacientes a hoteles para aliviar la presión sobre los hospitales que enfrentan un aumento de ingresos por covid-19.



El Servicio Nacional de Salud estaba estudiando varias vías para reducir la saturación de los hospitales, incluyendo el traslado de enfermos a hoteles siempre que fuese apropiado, dijo el secretario de Salud, Matt Hancock, el miércoles. Las discusiones sobre el tema fueron reportadas por primera vez por el diario The Guardian.

“Solo lo haríamos si eso fuese lo clínicamente correcto para alguien", dijo Hancock en declaraciones a Sky News. “En algunos casos, la gente no necesita atención in situ, no necesitan estar en una cama de hospital".



Gran Bretaña tiene el brote más letal de coronavirus de toda Europa, con más de 83,000 fallecidos, y el número de camas de hospital ocupadas por pacientes con covid-19 sigue aumentando.



Los hospitales ingleses están tratando un 55% más de casos de coronavirus que en la primera ola de la pandemia en abril.

