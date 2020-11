Pfizer: Datos señalan que vacuna contra covid-19 funcionará  

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Pfizer informó el lunes que una revisión inicial a los datos de su vacuna sugiere que esta podría tener una efectividad del 90% contra el covid-19, lo que indica que la compañía está en camino de presentar una solicitud para uso de emergencia a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés).



El anuncio, que se produjo menos de una semana después de que unas elecciones presidenciales que fueron vistas como un referendo del manejo de la crisis de coronavirus por parte del presidente Donald Trump, fue una rara e importante noticia alentadora en la lucha contra la enfermedad que ha provocado la muerte de más de 1,2 millones de personas en todo el mundo, incluidos más de 230,000 decesos en Estados Unidos. Se tiene previsto que los casos confirmados en la nación superen la marca de los 10 millones el lunes.

El presidente electo Joe Biden dijo que se trata de un “gran avance” y felicitó a los involucrados en darle al país “tales motivos de esperanza”.



El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, dijo que los resultados que sugieren una efectividad del 90% son “simplemente extraordinarios” y añadió: “No mucha gente esperaba que fuera tan alto como eso”.



“Va a tener un gran impacto en todo lo que hacemos respecto al covid”, señaló Fauci.



En tanto, el doctor Bruce Aylward, el principal asesor de la Organización Mundial de la Salud, dijo que la vacuna de Pfizer podría “cambiar fundamentalmente la dirección de esta crisis” para marzo, cuando la agencia de la ONU espera comenzar a vacunar a grupos de alto riesgo.



“Estamos en una posición en la que posiblemente seremos capaces de ofrecer algo de esperanza”, comentó por su parte el médico Bill Gruber, vicepresidente de Pfizer para desarrollo clínico, a The Associated Press. “Estamos muy animados”.



Las farmacéuticas y varios países están en una carrera a nivel internacional para desarrollar una vacuna contra el virus. Fauci comentó que la vacuna de Pfizer y prácticamente todas las demás que están en pruebas tienen como objetivo la proteína que el coronavirus utiliza para infectar las células, por lo que los resultados validan ese enfoque.



El anuncio no significa que la llegada de una vacuna sea inminente: este análisis interno, por parte de una junta independiente que monitorea los datos, revisó 94 infecciones registradas hasta la fecha en un estudio que tiene cerca de 44,000 participantes en Estados Unidos y en otros cinco países.



Pfizer Inc. no proporcionó más detalles sobre esos casos, y advirtió que la tasa de protección inicial podría cambiar para cuando termine el estudio. Incluso la revelación de este tipo de información es algo sumamente inusual.



Las autoridades han señalado que es poco probable que cualquier vacuna esté lista antes del fin de año, y los suministros iniciales se racionarán.

“Necesitamos ver los datos, pero esto es sumamente prometedor”, dijo el doctor Jesse Goodman, de la Universidad Georgetown.



También señaló que aún deben responderse muchas preguntas, como cuánto duran los efectos de la vacuna y si protege a los ancianos tan bien como a los más jóvenes.



Si la vacuna de Pfizer da resultado, “va a pasar tiempo para que tenga un impacto importante a nivel poblacional”, comentó Goodman, exdirector de la división de vacunas de la FDA.



Los resultados provisionales fueron una “primera señal interesante”, pero aún quedan preguntas por responder, señaló Marylyn Addo, directora de la unidad de medicina tropical en el hospital UKE de Hamburgo, Alemania.



Los mercados mundiales, ya animados por la victoria del presidente electo Joe Biden, se alegraron de las noticias de Pfizer y las acciones subían en Wall Street al iniciar operaciones.

Trump, que había mencionado durante la campaña presidencial que una vacuna podría estar lista para el día de las elecciones, tuiteó el lunes: “EL MERCADO BURSÁTIL ARRIBA EN GRANDE, LA VACUNA VIENE PRONTO. REPORTAN QUE ES 90% EFECTIVA. ¡MUY BUENAS NOTICIAS!”.



El momento en el que se produjo la noticia probablemente avive las sospechas de los simpatizantes de Trump de que la industria farmacéutica retuvo las noticias hasta después de los comicios. Por su parte, el hijo del mandatario, Donald Trump Jr., tuiteó: “El momento de esto es bastante sorprendente. Nada infame en el momento en el que da todo eso, ¿cierto?".



Albert Bourla, presidente y director general de Pfizer, dijo en la cadena CNBC que las elecciones eran un plazo artificial y que los datos iban a estar listos cuando estuvieran

listos. Los observadores independientes se reunieron el domingo, para analizar los resultados de las pruebas de la vacuna hasta la fecha y notificaron a Pfizer.