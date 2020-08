La Unión Europea no enviará observadores a elección de Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- La Unión Europea no enviará observadores para monitorear las próximas elecciones parlamentarias de Venezuela por falta de condiciones justas para votar que podrían eliminar el último gran bastión de poder de la oposición, informó el martes el bloque.



El gobierno venezolano había invitado a la UE a enviar una misión electoral, pero “tengo que concluir que las condiciones no se cumplen, en esta fase, para un proceso electoral transparente, incluyente, libre y justo”, dijo en un comunicado el jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell.

VEA: Demandan a la policía de Colorado por muerte de afroamericano



Aun así, recibió de buena manera un reporte de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y un sector no especificado de la oposición están en conversaciones para posiblemente retrasar la votación, que por ahora está programada para el 6 de diciembre.



Las elecciones ocupará bancas en la Asamblea Nacional ahora dirigida por el líder de la oposición, Juan Guaidó, a quien Estados Unidos y otros más de 50 países reconocen como el presidente legítimo del país por considerar que la reelección de Maduro fue fraudulenta.



Maduro considera la elección como una oportunidad para hacerse cargo de una rama del gobierno de la que ahora no tiene control, y aumentó su probabilidad de lograrlo cuando el Tribunal Supremo de Justicia, que está del lado del gobierno, ordenó cambios en el liderazgo de varios importantes partidos opositores a Maduro. Los partidos opositores dicen que la comisión electoral también está en su contra.



Más de dos docenas de importantes partidos de oposición anunciaron recientemente un boicot para socavar la legitimidad de la votación.

ADEMÁS: OMS: Pandemia aumenta riesgo de dengue y malaria



Una coalición que apoya a Guaidó busca destituir a Maduro en momentos en que el alguna vez rico país petrolero atraviesa por una crisis política y económica que ha provocado una migración masiva.

El canciller venezolano envió a los líderes de la UE una carta que indica que un sector de la oposición está en conversaciones con el gobierno socialista para posiblemente retrasar las elecciones. Sin embargo, no está claro con quién negocia el gobierno. Otros partidos que no incluyen a Guaidó y afirman oponerse a Maduro han estado en conversaciones con el gobierno y han acordado seguir adelante con las elecciones.



Borrell estuvo de acuerdo con la idea de aplazarlas.



“Es un paso en la dirección correcta, pero no es suficiente para que la Unión Europea sea capaz de desplegar una Misión de Observación Electoral”, dijo. “Para hacer eso, necesitamos una respuesta precisa y extensamente positiva a los requisitos mínimos definidos por la oposición”.

LE PUEDE INTERESAR: Denuncian a presidente de Guatemala por incumplimiento de funciones durante la pandemia