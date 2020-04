Consejos de supervivencia económica en época de coronavirus

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El coronavirus ha dado un golpe financiero a millones de estadounidenses, y ahora están por vencerse las facturas de abril.



La buena noticia es que hay ayuda disponible. Contacta de inmediato a tu hipotecaria, acreedor de préstamo estudiantil o proveedor de agua o luz para ver qué plan hay disponible. Otro tipo de asistencia, como cheques de estímulos financieros o apoyo por desempleo, demorarán más tiempo. Lo más importante es que tienes que tomar ciertas acciones para obtener ciertas formas de alivio.



A continuación, algunos consejos para lidiar con los principales problemas:

Vivienda

Varias hipotecarias han dicho que están dispuestas a trabajar con clientes que estén en aprietos, incluso mediante la suspensión o reducción de sus pagos. Contáctalas de inmediato para enterarte de tus opciones.



Si tienes una hipoteca respaldada por Fannie Mae o Freddie Mac _alrededor de la mitad de los clientes estadounidenses la tienen_, hay ayuda. Ambas agencias han suspendido todas las ejecuciones hipotecarias y los desalojos de casas que sean propiedad de sus compañías. También extendieron su programa de indulgencia, que permite suspender los pagos hasta por un año. Pregúntale a la compañía a quien le haces los pagos si tienes un préstamo Fannie o Freddie.

El gobierno federal también suspendió las ejecuciones y desalojos por hipotecas aseguradas por la Administración Federal de Vivienda.



El destino de los arrendatarios depende de dónde viven y a quién le rentan. Ponte en contacto con tu casero o compañía de gerencia de propiedad para preguntar por una indulgencia. Varias ciudades, como Seattle, San Francisco y Boston, detuvieron los desalojos por el coronavirus.

Servicios

Proveedores de gas, electricidad y otros servicios con frecuencia tienen programas de asistencia para los clientes que no pueden pagar todo. También hay programas de organizaciones y beneficencias para hogares de bajos ingresos o con problemas. Pide al proveedor de servicio referencias o llama al 2-1-1 para encontrar programas de servicio social locales u organizaciones caritativas. Algunas ciudades y regiones han optado por detener la suspensión de los servicios.

Seguro médico

El programa de seguros de gastos médicos COBRA permite que trabajadores despedidos por grandes empleadores paguen para continuar con la cobertura de seguro médico, pero el costo puede ser prohibitivo. Ser despedido también califica como un evento de vida para la mayoría de las aseguradoras, lo que significa que alguien podría incluirse en el seguro de la pareja fuera del periodo de inscripción regular.



Debido al coronavirus, un puñado de estados han reabierto sus intercambios de seguros individuales con las personas que no encontraron cobertura durante el periodo regular de inscripción que comenzó a finales del año pasado. Las personas que perdieron cobertura de sus empleadores tienen permitido adquirir uno en los mercados fuera del periodo regular.



Algunas familias también califican para el programa Medicaid de su estado.

Deuda

Si batallas para pagar tu tarjeta de crédito, préstamo de auto u otra deuda, ponte en contacto con tu prestamista. Han recibido instrucciones de reguladores federales para trabajar con los prestatarios afectados por el virus. Los bancos dijeron que están dispuestos a hacer diversos arreglos, como dispensar cuotas, bajar temporalmente las tasas de interés u otros acuerdos de pagos.

Préstamos estudiantiles

Los beneficiarios de préstamos federales ahora pueden pedir una prórroga administrativa de emergencia, que les permitiría posponer pagos por hasta 60 días. Los prestatarios deben contactar a su acreedor para solicitarla.



El gobierno federal también redujo la tasa de interés en todos los préstamos estudiantiles federales hasta 0%. Sin embargo, eso no baja la cuota mensual; en lugar de eso, aplicará el pago completo al balance.



El gobierno también suspendió temporalmente la recaudación y embargo de salario para los prestatarios que se han retrasado en sus préstamos estudiantiles federales. Pidió a las agencias privadas de cobranza hacer lo mismo.



Si tienes un préstamo estudiantil privado, contacta a tu proveedor para conocer sus opciones de pago.

Presupuesto

Llegó el momento de eliminar todos los gastos no esenciales. Eso significa cancelar la membresía de tu gimnasio y reducir los planes de teléfono e internet. Las guarderías o pases mensuales de transportación podrían ponerse en pausa o reducir durante el desempleo.



Si puedes, considera trabajo adicional para generar ingresos. Si todavía te quedas corto, mantén la calma.



“Las compañías sacan programas para ayudar con los pagos incumplidos o demorados”, dijo Kristin Pugh, una planeadora financiera certificada. “Si no puedes hacer un pago o sólo puedes hacer un pago parcial, necesitas ser proactivo y ponerte en contacto”.



La Asociación de Planeación Financiera (FPA) ofrece guía financiera gratis a los estadounidenses necesitados. O considera bancos de alimentos locales, que tienen más indulgencia en a quién pueden ayudar. United Way y 2-1-1 también pueden ayudarte a encontrar asistencia de servicios sociales para la que podrías calificar en tu zona.

Ayuda gubernamental

Sí, el gobierno entregará dinero en pagos únicos a los adultos, pero faltan semanas para que eso suceda.



Evelyn Zohlen, una planeadora financiera certificada y presidenta de la FPA, exhorta a las personas a que utilicen el dinero para necesidades, no deseos. Si no estás necesitado, considera poner ese dinero en un fondo de ahorros para emergencias ya que el panorama económico de cualquiera puede cambiar rápidamente.



Si te despiden o tu ingreso ha sido reducido, solicita apoyo por desempleo lo más pronto posible.



El Congreso ha incrementado lo que los estados pueden ofrecer, incluso al permitir que soliciten apoyo empleados de medio tiempo, independientes y de la economía colaborativa que no suelen estar cubiertos. También pueden solicitarlo las personas que están en cuarentena, dejaron su trabajo por riesgo a estar expuestos o atienden a un familiar.



Las solicitudes suelen tardar dos o tres semanas en ser procesadas, aunque el aumento en solicitudes que se ha registrado puede extender ese periodo.

