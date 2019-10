AMLO dice que desconocía operativo para detener a hijo de "El Chapo"

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este martes que no estaba al tanto del fallido operativo del jueves pasado para detener a Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado capo Joaquín "Chapo" Guzmán.



"Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, porque hay una recomendación general que se aplica, le tengo mucha confianza al secretario (ministro) de la Defensa", dijo el mandatario izquierdista en su habitual conferencia de prensa matutina.

VEA: Mexicanos debaten decisión de gobierno sobre el hijo de "El Chapo"



Ovidio Guzmán, uno de los 10 hijos reconocidos del Chapo, fue detenido brevemente la tarde del jueves en Culiacán, capital del estado de Sinaloa (noroeste), pero fue liberado cuando su cártel respondió librando una batalla campal en las calles de la ciudad.



"Cuando me enteré que se había generado este conflicto y les pido (a los ministros) que se reúnan para tomar una decisión, me lo presentan y yo lo avalo", agregó López Obrador.



Dijo también que las fuerzas federales seguirán trabajando para detener al hijo de Guzmán.



ADEMÁS: En peligro el poderío de los hijos de "El Chapo" Guzmán en el cártel de Sinaloa



"No puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no debe haber los llamados daños colaterales y para ello la inteligencia más que la fuerza", dijo.