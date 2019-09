"El Chapo" Guzmán quiere donar su fortuna a indígenas, según abogados

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- "El Chapo" Guzmán, tras ser condenado a pasar el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad, desea donar su fortuna a los pueblos indígenas.



Según un abogado encargado de la defensa, Joaquín Guzmán planteó que el dinero y los bienes incautados por narcotráfico sean devueltos por el gobierno de Estados Unidos.



No obstante, serán las autoridades encargadas de responder a dicha solicitud.



Las afirmaciones del abogado defensor detallaron que algunos miembros del gobierno no desean que la proposición del narco mexicano se lleve a cabo, sin embargo, no brindaron más detalles del caso.

El gobierno estadounidense valora en unos 14 millones de dólares la fortuna del exlíder del cartel de Sinaloa, que proceden de su actividad en el narcotráfico y el crimen organizado.

Petición de Joaquín Guzmán



De acuerdo con su abogado, "El Chapo" Guzmán manifestó que su fortuna no pertenece a Estados Unidos, por lo tanto, quiere que sus millones regresen a su país de origen para poder ayudar a los más necesitados.

El mexicano no desea que su fortuna quedé en una cuenta de banco retenida, o que el gobierno de Estados Unidos la utilice para bienes de ellos.

Para "El Chapo" Guzmán, lo mejor sería que todos sus bienes sean repartidos a los pueblos indígenas de México y así contribuye a una noble causa con los más necesitados.

En prisión



"El Chapo" se encuentra en la cárcel de máxima seguridad Florence ADMAX de Colorado, tras ser condenado a cadena perpetua, más 30 años de prisión, por narcotráfico y otras actividades criminales.



En un cuarto de aislamiento pasa este prisionero de 65 años, por ser considerado de los más peligrosos y buscados alrededor del mundo.