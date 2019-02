Emma Coronel tras juicio de "El Chapo": Nadie cambiará mi forma de pensar sobre él

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- Emma Coronel, la esposa del narco mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, escribió una carta en sus redes sociales donde expresó lo que sentía tras haber concluido los tres meses de juicio contra su amado.



En su escrito, la exreina de belleza asegura que nadie puede cambiar su opinión sobre el padre de sus hijas, porque lo conoce muy bien, como amiga y como pareja. Afirmó que el juicio le dejó varios sentimientos encontrados por todo lo que escuchó y ocurrió durante el proceso.



Asimismo, agradeció todo el apoyo que recibió de parte de su familia y los abogados que defendieron al líder del Cartel de Sinaloa.

Este fue su mensaje:



No quiero que termine este día sin agradecerles al equipo legal de Joaquín por su excelente trabajo durante todos estos meses tan fuertes. En nombre de la familia, gracias siempre.



Hoy concluyó el cierre del juicio de US (Estados Unidos) vs Joaquín. Tengo muchos sentimientos encontrados difíciles de expresar. Estoy agradecida también con las personas que sin conocernos nos mostraron su apoyo. Esos detalles son los que nunca se olvidan.



Sé que no todos pensamos igual. Cada persona piensa diferente y a todas las respeto. Eso no quiere decir que esté de acuerdo con ellas. Todo lo que se habló en el juicio sobre Joaquín, bueno y malo, para mí no cambia de ninguna manera la forma que tengo de pensar de él ya que tengo años de conocerlo y compartir con él y esos años me dejan más que claro la persona que es él y eso nadie lo cambia de mi mente. Excelente padre, amigo, hermano, hijo, pareja.



Hablo de años de convivir con él. No me pueden vender otra versión de Joaquín y aunque hace mucho tiempo que no tenemos contacto, mi esposo sabe lo mucho que lo quiero y siempre contó, cuenta y contará conmigo.



Por encima de nuestra relación y amor siempre estuvo nuestra gran amistad, la cual siempre fortalece nuestro amor porque sé que es mutuo.



Cómo no agradecer a mi familia estos meses por su gran comprensión. A mi mamá, sin su apoyo con mis hijas no hubiera podido estar lejos de casa. Mi hermana, que está para mi las 24 horas los 7 días de la semana llueva o truene, que ama a mis hijas como si fueran de ella. A mis hijas por su comprensión para con mamá por estar ausente estos meses. A muchas amistades que me han dado su apoyo también.



Hoy terminan para mí esas jornadas largas en corte donde hubo de todo; días buenos y días malos donde también mi nombre fue varias veces mencionando y expuesto en duda. De eso solo puedo decir que no tengo nada de que avergonzarme. No soy perfecta, pero me considero un buen ser humano que nunca he lastimado a nadie intencionalmente. Gracias por el respeto mostrado.

Durante el juicio Emma fue mencionada como cómplice para ayudar a escapar al capo mexicano de la cárcel de Altiplano, lugar del que se fugó a través de un túnel.