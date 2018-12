¿De qué vive Emma Coronel mientras El Chapo Guzmán está en la cárcel?

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "Chapo" Guzmán volvió a llamar la atención luego que periodistas de Telemundo le preguntaran de qué vivían ella y sus hijas mientras el capo se mantiene en prisión.



La exreina de belleza pensó y titubeó mucho su respuesta ante las comunicadoras que la escuchaban atentamente tras haberle interrogado "¿De qué viven tú y ellas (hijas) mientras él está en prisión?.



Coronel se limitó a decir que tiene varios negocios y que todos están a la orden.



"Tenemos negocios, no te puedo hablar de eso... porque... no quiero... todo lo de mi vida lo hacen un escándalo entonces... tu pregunta es que si tengo dinero legal, negocios legales, sí tengo", respondió.



Agregó: "Tengo tierras de riego, este cosas así es de las que prefiero no hablar, mira no tengo nada ilícito, a estas alturas el gobierno se ha encargado de chequear si tengo o si he hecho algo ilícito".



"Soy transparente, han visto todo de mi vida siempre, estoy tranquila, todo lo he hecho muy bien" sostuvo la pareja de El Chapo.



Aseguró que los negocios provienen de la familia, de su padre específicamente.



Coronel ha llamado la atención de muchos porque no ha dejado de asistir a ninguna de las audiencias del juicio que se realiza en contra de su esposo.