Padre de Julen tras perder a su segundo hijo: "¡No, otra vez no"

MÁLAGA, ESPAÑA.- La tragedia golpeó nuevamente las vidas de José Roselló y Victoria García, los padres de Julen, el niño de dos años que fue hallado sin vida en el interior de un pozo en Totalán, Málaga, España.



Después de una búsqueda que unió a España y mantuvo en vilo al mundo entero, durante 13 días de rescate sin descanso, se confirmó que el menor pereció al caer en el orificio.



Una vez que se oficializó que el cadáver del niño estaba en el interior del pozo, el padre de Julen gritó "¡No, otra vez no!, ¡otra vez no!", según relató un fotógrafo de la agencia AFP.



Antes de que el padre del pequeño se enterara del trágico desenlace, ya había pasado por una crisis nerviosa, incluso tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios debido a un severo ataque de ansiedad.



Su dolorosa reacción ocurre dos años después de haber perdido a su hijo Oliver Roselló, quien murió a los tres años debido a un ataque al corazón.



Constructor del pozo: "No estaba como dejé, alguien tuvo que quitar la piedra"



El cadáver de Julen fue hallado de madrugada, después de que un equipo de 300 personas llevaran a cabo un plan de rescate sin descanso.



Julen había desaparecido desde el pasado 13 de enero, día en el que sus padres denunciaron que cayó en túnel de 25 centímetros de diámetro y 110 metros de profundidad. La cavidad había sido perforada para realizar sondeos de agua, en la localidad de Totalán.