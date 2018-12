Gobierno de México anuncia plan para combatir el robo de hidrocarburos

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves un plan para detener el robo de combustibles de la estatal Pemex, que el año pasado significó una pérdida de 60,000 millones de pesos (unos 3,000 millones de dólares).



El mandatario dijo en conferencia de prensa que con la cifra de combustible robado "alcanzaría para financiar el 40% de una nueva refinería". "Para ponerlo en otros términos, tres años de robo de combustible es el equivalente a una refinería nueva".



López Obrador señaló que de todo el robo de combustible "solo el 20% se da por la ordeña de ductos y que la mayor parte tiene que ver con la complicidad de autoridades".



"Por eso vamos a combatir este robo afuera y adentro de las instalaciones de Pemex", aseguró.



El plan implica que las fuerzas armadas vigilarán 50 puntos estratégicos de Pemex para evitar el robo de combustible, también conocido en México como "huachicol", y se realizará una reforma para que sea considerado un delito grave sin derecho a fianza.



El gobierno dijo que también inició procesos penales contra tres trabajadores de la empresa que estaban involucrados en el robo de hidrocarburo, aunque no reveló sus nombres ni sus cargos.



López Obrador pidió a los empresarios no vender gasolina robada y a la sociedad civil no comprarla.



El robo de combustible a Pemex ha crecido durante los últimos años e involucra tanto a grupos delincuenciales como a cárteles de la droga, particularmente en el central estado de Puebla.



En 2017 se detectaron 10.363 tomas clandestinas en los ductos de Pemex y hasta octubre de este año se tenía reporte de 12.581 tomas.