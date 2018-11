"El Chapo" no controlaba el cartel de Sinaloa, según abogado defensor

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS.- El primer día de juicio de El Chapo Guzmámn en la corte de Nueva York causó mucha polémica, el abogado defensor del capo mexicano aseguró que los mandatarios Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón aceptaron millonarios sobornos de parte del cartel de Sinaloa y que el capo no era el líder de la organización.



El abogado Jeffrey Lichtman aseguró al jurado que el verdadero jefe del cartel de Sinaloa es Ismael "Mayo" Zambada, de 70 años, que nunca pasó un día en prisión y sigue prófugo, y que ha pagado "al actual y al anterior presidente de México (..) cientos de millones de dólares en sobornos".



"La verdad es que el Chapo no controlaba nada, Mayo Zambada lo hacía", dijo Lichtman en sus argumentos de apertura.



"Mayo puede lograr que la gente sea arrestada y que el ejército y la policía de México mate a quien él quiera", aseguró Lichtman, un experimentado abogado que en el pasado salvó de la cárcel al hijo de un afamado capo de la mafia neoyorquina, John Gotti Jr.



Lichtman dijo que en los últimos dos años, desde que el Chapo fue extraditado a Estados Unidos, "el flujo de drogas no ha parado". "El negocio continúa como siempre", afirmó.



También atacó duramente a los exsocios, empleados o rivales del Chapo que están encarcelados o en el programa de protección de testigos y que cooperan con el gobierno.



"Estos testigos han matado a fiscales, han intentado matar a presidentes (...) Cuando escuchen a estas personas se les pondrá la piel de gallina", dijo al jurado.



"¿Por qué el gobierno está yendo tan lejos, dándoles visados para que permanezcan en este país, entre nosotros? ¿Por qué están deseosos de infectar este país con estos degenerados?", preguntó.



"Porque el Chapo es el mayor premio con el cual la fiscalía ha soñado, y está soñando con esto desde hace años", respondió Lichtman.