"Bolillo" confirma su mando en Honduras: “Renunciar no, yo no abandono los barcos así”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Pese a que en su última conferencia de prensa tras la derrota 0-2 ante El Salvador en el estadio Olímpico dejó entre líneas que renunciaría a ser técnico de la Selección de Honduras, el "Bolillo" Gómez ratificó que seguirá al mando de la Bicolor aunque los vientos soplan en su contra.



“Renunciar no, yo no abandono los barcos así”, dijo el estratega colombiano con una leve esperanza de que levantará a la Bicolor, pese a estar ya eliminada de Qatar 2022.



“Renuncia no es, es una palabra como de sentimiento, dolor, confusión. Muchas veces uno recibe una herencia y estoy tratando de sacar lo mejor, buscar el buen camino y al ver ese partido... pero renunciar no, yo no abandono los barcos así”, ratificó el cafetalero.



Tras finalizar el partido ante El Salvador, en el que por primera vez consiguen una victoria en suelo catracho en juegos de eliminatoria, la poca afición que asistió al estadio terminó entre golpes hasta que intervino la policía. Muchos externaron que fue por el descontento de perder.



Sobre esta situación el "Bolillo" deja a entender que son elementos normales: “Siempre sale con bronca y ayer vi el partido Canadá vs. Estados Unidos y les pasó lo mismo que nos pasó a nosotros con Canadá y fue peor. Entonces a veces hacemos cosas buenas y malas; estamos en ese camino de encontrar lo cosas mejor”.



“Yo no soy de tiempos cortos, por eso yo fui claro y este tiempo corto no es agradable para mí, ni el mejor, ni el de la varita mágica que cambia un momento que vive el fútbol hondureño que desde hace mucho tiempo no tiene resultados”, concluyó a un día de enfrentar a Estados Unidos en suelo norteamericano.



