Rasel Tomé: "Mañana serán los actos solemnes para instalar la legislatura"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, señaló que tienen todo preparado para celebrar los actos de instalación de la legislatura para el periodo 2022-2026 este martes.



El congresista, quien es uno de los vicepresidentes de la junta directiva que preside Luis Redondo, señaló que están convocados para sesionar en horas de la mañana en la sede de la Cámara Legislativa en Tegucigalpa, en donde se tiene previsto que se lleven a cabo los actos solemnes de instalación de este poder del Estado.

"Hemos recibido el orden del día de la convocatoria del diputado presidente Luis Redondo, donde nos dice que mañana a las 7:00 de la mañana está la instalación del quorum, la lectura del acta anterior, de los actos solemnes de la primera legislatura y hay un programa especial donde nos informa que vamos a recibir ya el correspondiente informe que le toca dar al Poder Judicial", adelantó Tomé.



El diputado de Libre señaló que estarán pendientes del informe que brinde el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, para posteriormente pasar a los actos protocolarios que marcan el inicio de la nueva legislatura.

¿Qué va a pasar con la otra junta directiva?

Por otra parte, Tomé fue consultado acerca de lo que sucederá con los diputados que conforman la junta directiva que preside Jorge Cálix, la cual fue juramentada en una sesión paralela celebrada en un establecimiento ubicado en las afueras de la capital.



El congresista manifestó que ellos están convocados a la sesión de mañana en el Hemiciclo Legislativo y que espera que no sesionen en otro lugar como ocurrió el domingo.



Asimismo, Rasel Tomé hizo un llamado a la bancada del Partido Nacional, mostrando su malestar por la elección de la junta directiva del Congreso Nacional, haciéndoles un llamado a "respetar al pueblo".



"Los traidores al pueblo son diputados y los 44 del Partido Nacional son diputados, ellos tienen su ideología. La bancada del Partido Nacional comete un error político de no respetar al pueblo, ellos perdieron las elecciones, ellos no tienen porque andar poniendo presidentes del Congreso", indicó Tomé.

"Juan Orlando puso a Jorge Cálix"

De igual manera, Rasel Tomé aseguró que el presidente Juan Orlando Hernández se encargó de colocar a Jorge Cálix como el presidente del Congreso Nacional, asegurando que el saliente mandatario busca protección e impunidad una vez acabado su periodo presidencial.



"Es evidente, Juan Orlando lo puso directamente, anda buscando protección e impunidad. El pueblo hondureño le dijo que ustedes perdieron las elecciones, las elecciones las ganamos nosotros los de Libre, el 27 todas las condiciones se están dando para que estemos en la juramentación de la primera mujer presidenta de Honduras y nosotros ya nos instalamos en el Congreso".



Para culminar, Tomé aseguró que ya tienen todo listo para consolidar la junta directiva que encabeza Luis Redondo a pesar de la polémica e incertidumbre que existe por la existencia de dos directivas del Congreso Nacional en este momento.

